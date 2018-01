Moralsk panikk i skyggen av Metoo

Tidligere har vi ledd av amerikanere og briter som til tider har synes sykelig opptatt av politikernes sexliv. Og vi har ristet på hodet av utenlandske pressekolleger som har ligget i buskene for å avsløre elskerinner på vei inn eller ut av kandidatenes hus.

Men med nettstedet Resetts stedige ryktespredning ble til slutt Trine Skei Grande tvunget til å gå ut og kommentere en hendelse i Trøndelag for ti år siden, der hun og en da 17 år gammel gutt var involvert.

Det går godt an å se på dette som ren snylting på #Metoo, der enkelte i kjølvannet av den rettmessige kampanjen mener at alt av kjente folks seksualliv plutselig synes å ha krav på å bli brettet ut i offentligheten.

Vi kan også se på det som videreføring av en slags moralsk panikk, der noen ser seg tjent med et debattklima der alle forsøk på å nyansere blir karakterisert nærmest som et forsvar for overgrep.

Faksimile VG fredag.

I debatten som nå raser i sosiale medier er det mange som gjør et poeng ut av at mediene skal ha «beskyttet» Trine Skei Grande fordi hun er kvinne. De mener at saken ville sett annerledes ut om det var en 38 år gammel mann og en 17 år gammel jente.

Kjønnsperspektivet er selvsagt alltid interessant. Men et viktigere poeng er dette:

For at et frivillig forhold mellom to mennesker skal være upassende, eller ha krav på offentlig interesse, må det finnes en binding eller skjev maktrelasjon der. For eksempel en sjef og en ansatt. En speiderleder og en speider. Eller en partileder og et håpefullt ungdomsmedlem.

Altså en som utnytter sin status til å «pule nedover», som noen så treffende har uttrykt det.

Hvis det ikke finnes slike skjevheter i forholdet, må seksuell aktivitet anses som et privat anliggende – som verken du eller jeg har noe med. Det er rett og slett en privatsak. Også om aldersforskjellen er stor den ene eller andre veien, og også om den ene parten er helt ned mot 16 år.

Her vil kanskje noen være uenige. Men da må vi i så fall ta opp igjen debatten om seksuell lavalder.

Så må vi selvsagt legge til trykket fra sosiale medier, som ikke var der før, og som utvilsomt gjorde at saken denne gangen bare «måtte» ut også i de seriøse mediene. Som medieforsker og professor Gunn Enli ved Universitetet i Oslo sier det i Klassekampen:

– Rykter har alltid vært en del av journalistikken, men det har vært veldig restriktivt hvordan man omtaler dem. At denne saken nå blir førstesideoppslag, er en følge av både #metoo-kampanjen og at medievirkeligheten er mer kompleks. Alternative og sosiale medier legger stort press på slike saker, og det er veldig vanskelig å opprettholde de samme redaksjonelle standardene som før.

Noen er pessimister, og mener at vi allerede står overfor en ny medievirkelighet der moralske følelsesstormer kan bli styrende. At uskylden er tapt – at korken er tatt av – og at det nå vil flomme ut med alskens historier fra partilandsmøter og -nachspiel.

Eller så kan vi ta det som et varsku.

At dette var en engangshendelse, der et grumsete nettsted med to milliardærer i bakhånd klarte å lokke og lure med hundretusener av kroner for at den ene eller helst den andre skulle stå fram med det som fremdeles ser ut som en høyst privat historie - til tross for at Trine Skei Grande ti år senere er blitt både partileder og kulturminister.

Vær varsom-plakaten minner om at det er «uforenlig med god presseskikk å ha betalingsordninger som er egnet til å friste mennesker til uberettiget å trå innenfor andres privatsfære».

Det synes jeg vi skal holde fast ved.

Kan bli den viktigste Reisetips med annonselenker De som mener at kulturfeltet består av folkemusikk og opera og norske kinobilletter har selvsagt et poeng i at det finnes viktigere ting å sysle med.

Som hund og katt i departementet Reisetips med annonselenker Ifølge flere medier blir det nå bekreftet at Venstres Sveinung Rotevatn går inn som statssekretær i Justisdepartementet, og får Sylvi Listhaug som nærmeste sjef i den nye regjeringen. Uansett hva du mener om innvandring - dette er et spennende grep: På mange måter representerer de to hver sine ytterkanter i innvandringspolitikken, og kan lett bli som hund og katt i det svære departementet.

Mest sett siste uken