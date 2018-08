Nå er det like før buksa sprekker

Heller ikke i politisk kvarter i dag torsdag kunne KrF-leder Knut Arild Hareide avklare om han ville "kaste seg om halsen" på Erna eller Jens foran neste valg. Partiet skal avklare saken før jul, lovte han, men kunne ikke si hvilket råd han ville gi.

Dette er velgerne vant til. Men om Knut Arild Hareide fremdeles rir to hester i regjeringsspørsmålet, har et annet av partiets gamle verkesår åpnet seg igjen: homosaken.

KrFs familiepolitiske talsperson, stortingsrepresentant Geir Bekkevold er også prest, og nylig viet han et lesbisk par. Men ikke hvilket som helst par - det var KrFs egen kommunikasjonssjef Mona Høvset som giftet seg med sin kjæreste.

STRIDENS KJERNE: Geir Bekkevold er partiets familiepolitiske talsmann, og samtidig homoliberal prest.

I de fleste andre partier er slikt bare hyggelig, men i KrF har den omstridte vielsen ført til et ras av utmeldelser - og til krisemøte i partiets sentralstyre i dag.

Og Hareide - han gjør det han etter hvert har lang trening i:

Selv om hestene hans skjener fra hverandre, og truer med å slå inn på hver sin skogssti i nærmeste kryss, forsøker han desperat å holde ett bein på hver hest. Dermed blir også hans retoriske krumspring mer og mer intrikate og uforståelige for folk flest.

Det går selvsagt an, rent intellektuelt, å gjøre som Hareide gjorde i dag i Politisk kvarter: Å støtte Bekkevolds homovennlige handling som prest, samtidig som partilederen "står fast" på partiets politiske motstand mot ekteskapsloven - som gjør slike vielser mulig.

For å få til det, må Hareide skille skarpt mellom politikk og teologi. For KrF er et kristendemokratisk parti, presiserer han, og da er det viktig å skille mellom teologiske og politiske spørsmål.

Og i dette skillet er Knut Arild Hareide helt prinsipiell, sier han.

Et slikt prinsipp er det saktens mange som vil forsvare. Men det helt grunnleggende problemet som åpenbarer seg da, er jo at Kristelig Folkeparti nettopp er tuftet på - og har hele sin eksistensberettigelse i - å blande teologi og politikk.

Skal Hareide virkelig være prinsipiell, må han legge ned partiet.