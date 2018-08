Nå sitter ikke Siv Jensen trygt

Spørsmålet om hvorvidt Sylvi Listhaug blir ny nestleder eller ikke, kan få store konsekvenser både for Fremskrittspartiet og for regjeringssamarbeidet.

Med Sandbergs avgang mister partileder og finansminister Siv Jensen en av sine sterkeste støttespillere i regjeringen - ikke bare som statsråd, men særlig som nestleder i partiet.

Kjennere av Fremskrittspartiet kan nemlig fortelle om en stadig sterkere todeling av partiet.

Sandberg er den som særlig har hatt kontakt med "grasrota" eller "høyrefløyen" - de som synes det kan bli for mye økonomisnakk og ansvarlighet og regjeringsstrategier og slikt - og som særlig ser innvandring som det viktigste i politikken.

Samtidig har Per Sandberg alltid vært lojal mot partileder Jensen. Han har aldri utfordret henne, og har heller vært den som har framsnakket den kvinnelige partilederen i fora der de tøffe takene har vært mange og nachspielene lange.

Derfor kan vi trygt gå ut fra at Siv Jensen har kjempet hardt for Per Sandberg nå i hans siste, ulykkelige kamp mot alt og alle. Ikke bare har han vært hennes støttespiller. Han har også vært grasrotas representant i regjeringen.

Og partileder Jensen kan ikke fjerne både Listhaug og Sandberg uten kompensasjon. Da blir den moderate fløyen for sterk, og partiet kan sprekke.

Per Sandberg og Siv Jensen har lenge hatt et nært og tett samarbeid. Her fra Slottsplassen etter dagens ekstraordinær statsråd.

Men med Sylvi Listhaug som ny nestleder ved siden av Ketil Solvik-Olsen kan spillet plutselig bli et helt annet.

Listhaug led et forsmedelig nederlag da hun måtte gå av i vår. Dette nederlaget deles av hennes mange tilhengere i by - og særlig bygd. De har lagt merke til at Listhaug som "menig" stortingsrepresentant nesten har forsvunnet fra den politiske arenaen.

Nå kan de få revansj - og oppreisning.

Ganske riktig hører Sandberg og Listhaug til den samme grasrotfløyen av Frp. Men der Sandberg har vært lojal mot partilinja og Jensen - er det vanskelig å si det samme om Listhaug.

Vel har Jensen og Listhaug stilt opp for pressen på "venninnetur" rundt Sognsvann, og i mange intervjuer forsikret hvor godt de samarbeider. Men de blir bare i liten grad trodd.

Og om Listhaug blir valgt som nestleder, vil partileder Siv Jensen utvilsomt få flere "grasrotutspill" å handskes med i regjeringen. Det krever tilhengerne. Det setter samarbeidet med Erna Solberg og Høyre i fare, og ikke minst samarbeidet med Venstre.

Fra Gudfaren II

Men ikke bare det: Listhaug har tidligere vist at hun kan ha ambisjoner om å bli ny partileder den dagen Siv Jensen velger å gi seg - eller kanskje til og med før.

Og med Sylvi Listhaug som partileder i Frp kan vi gå ut fra at regjeringseventyret med Høyre er over. Derfor er det risikosport for Siv Jensen når hun nå selv ser ut til å gå inn for Sylvi Listhaug som ny nestleder.

You are damned if you do - and damned if you don't, som det heter på nynorsk.

Eller som selveste Gudfaren sa:

Keep your friends close, but your enemies closer.