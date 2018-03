Når pengene og kunsten kræsjer

I begge tilfellene er det de store pengene som kræsjer med kunsten. Og i begge tilfellene dreier det seg om to helt ulike tenkemåter som har vanskelig for å møtes.

I dag skal visstnok Stein Erik Hagen og Vebjørn Sand være vel forlikte etter kunstkrangelen i 2006. Ifølge Se og Hør fikk den kjente kunstmaleren til slutt to millioner kroner for maleriene av Hagen og daværende fru Mille-Marie Treschow.

Men først var det offentlig skittentøyvask. Hagen likte ikke maleriene, og klaget på "dårlig komposisjon". Sand på sin side ble naturlig nok fornærmet, og beholdt de omstridte bildene lenge hjemme hos seg selv.

Og nå i 2018 er det Kjell Inge Røkke og Aker som nekter å godta et kunstverk han har bestilt, nærmere bestemt boka Eventyrerne som forfatter Henrik Langeland har skrevet om Akers siste 25 år.

Mer om kalamiteten rundt boka og hva det er Røkke kan være misfornøyd med, kan du lese her:

Røkke tåler ikke skryt av sin tidligere "kronprins" Isfronten mellom Kjell Inge Røkke og hans tidligere høyre hånd, Helge Lund, fortsetter etter bok-feiden. Aker-eier og milliardær Kjell Inge Røkke har i flere år kranglet med den suksessfulle forfatteren Henrik Langeland om utgivelsen av boken "Eventyrerne". Etter å ha brukt fire millioner kroner på prosjektet, vendte Røkke til slutt tommelen ned og ville stoppe boken.

Men Røkke har allerede brukt over fire millioner kroner på boka, da gjør han vel det han vil med den? tenker du kanskje.

Og slik tenker nok Røkke også - og vil ikke se at her er det to helt ulike tenkemåter som kolliderer.

På den ene siden står kunden, i dette tilfellet Aker, som bestiller en historisk bok om sitt eget konsern. Da må de selvsagt ha mer enn ett ord med i laget om hva som skal stå i boka. Det er deres historie. Det er deres bok, tenker de.

Men på den andre siden står kunstneren, i dette tilfellet den skjønnlitterære forfatteren Henrik Langeland.

Han vil ha et helt annet syn på det. For om Aker ville ha en ren historiebok, kunne de hyret inn en historiker. Eller en av de mange tidligere journalistene som tar på seg denne typen oppdrag. Eller et PR-byrå med skribenter som ville gitt dem akkurat det de ville ha.

Men det gjorde de ikke.

De ga oppdraget til en kunstner, eller en skjønnlitterær forfatter. Med det ville de kanskje låne "kred" på samme som de forrige Aker-eierne gjorde da de hyret inn selveste Dag Solstad til å skrive bedriftshistorien Medaljens forside til 150-årsjubileet i 1991.

Da må de også i en helt annen grad takke pent og ta mot det kunstverket de får.