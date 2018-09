Nei, Jan Bøhler er ikke rasist

Det var forrige fredag de to organisasjonene Sekulær Allianse og Ex-Muslims of Norway arrangerte demonstrasjon for ytringsfrihet og retten til blasfemi og karikaturer på Eidsvolds Plass foran Stortinget.

Begge de to er ordinære organisasjoner.

Men i helgens utgave kan Morgenbladet "avsløre" at stortingsrepresentant Jan Bøhler sto og lyttet til dem. Og i sitt uelegante forsøk på å knytte ham opp mot rasisme og det som verre er, vrir de det til så godt de kan:

Tittelen inne i avisen er "På demonstrasjon for Geert Wilders".

Til tross for at den nederlandske høyrepopulisten så vidt jeg kan se verken er nevnt i invitasjonen eller omtalen av demonstrasjonen.

Jan Bøhler på islamkritisk demonstrasjon Fredag 7. september ble det avholdt en demonstrasjon foran Stortinget "for ytringsfrihet og blasfemi". Demonstrasjonen var annonsert som en støtteerklæring til den nederlandske politikeren Geert Wilders, som leder det høyrepopulistiske Frihetspartiet. Han har forsøkt å sette i gang en konkurranse for å tegne karikaturer av profeten Muhammad, men avlyste konkurransen på grunn av trusler.

Så slurver de det passe til ved å skrive at en av appellene ble holdt av Lily Bandehy - som ifølge Morgenbladet er "mest kjent som skribent for Resett og Rights.no".

Det er hun ikke. Hun er mest kjent som en av de faste samfunnsbloggerne i Nettavisen. Det er vi stolte av. I tillegg skriver hun nå og da i Resett. Det står henne fritt.

Og så, for virkelig å brunbeise Jan Bøhler, kommer det:

"Blant tilhørerne var flere av de mest aktive medlemmene av Sian, Stopp islamiseringen av Norge".

Tenk det. Blant tilhørerne, altså.

Også Jan Bøhler er fast blogger i Nettavisen. Det er vi også stolte av. Fordi både Lily Bandehy og Jan Bøhler sitter med unik kompetanse på sine felt:

Bandehy er politisk flyktning fra Iran og har bokstavelig talt kjent på kroppen hvordan et despotisk prestestyre kan fungere. Hun skriver ut fra egen erfaring.

Bøhler er markant Ap-politiker fra Groruddalen, og skriver ut fra egen erfaring og inngående kjennskap til hvordan integreringen fungerer i Oslo øst.

Hvilken bakgrunn de to Morgenbladet-journalistene har, aner jeg ikke.

Det som er felles for både Bandehy og Bøhler, er at de er med på å bringe den vanskelige integreringsdebatten i Norge videre. De har blant annet vært med på å legge grunnlaget for at Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg i forrige uke kunne legge fram en enstemmig innstilling til partiet.

Så får da også «avsløringen» i Morgenbladet svar på tiltale, for eksempel fra AUF-leder Mani Hussaini.

Han forsøker å forklare de to journalistene at det noen ganger kan være greit å lytte til hva folk har å si, og at det selvsagt ikke betyr at man er enig med det som blir sagt fordi man stopper opp og ser på en demonstrasjon.

Direkte komisk blir drittpakken mot Bøhler når vi vet at Morgenbladet nettopp har stilt seg i spissen for kampanjen «Hele Norge snakker» sammen med Dagens Næringsliv og NRK.

AUF-leder Mani Hussaini forsøkte å forklare Morgenbladet-journalistene at det selvsagt ikke betyr at du er enig fordi man stopper opp og ser på en demonstrasjon.

Ifølge Morgenbladet-redaktør Anna Jenssen er formålet til kampanjen "å få mennesker som er uenige med hverandre til å sette seg ned, se hverandre i øyene og snakke sammen."

Jommen sa jeg smør. Eller "gu' kor pinlig", som vi av og til sier på Vestlandet.

For å være litt vemodig:

Ifølge seg selv er Morgenbladet en uavhengig ukeavis som "arbeider for å øke interessen for kritikk, dialog og meningsutveksling".

I det siste har avisen tvert om vært i en merkelig disputt med Klassekampen om den såkalte no platforming-bevegelsen i USA, som også har avleggere her i Norge.

Her har Klassekampen vært klinkende klar i sitt forsvar av ytringsfriheten. Mens Morgenbladet gjerne kunne tenkt seg å begrense både den ene og den andre.

Nå har de altså trukket det enda lenger. Nå er det ikke bare snakk om taleforbud, men også lytteforbud. Nå er det ugreit å stille seg opp ved en demonstrasjon dersom det kan tenkes å være andre tilhørere der som ikke tåler Morgenbladets lys.

Det gir jo også begrepet "guilt by association" en helt ny dimensjon.

Jeg har vært fast leser av Morgenbladet i mange år. Jeg må medgi at jeg noen ganger har lurt på om jeg kanskje ikke har intellektuell kapasitet nok til det.

Nå tenker jeg at Morgenbladet bør ta noen runder med seg selv.