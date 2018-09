Rasismen kan være likelig fordelt

Det var VGs tegner Roar Hagen som i går kveld la ut et privat bilde fra Vimmersby på sin Facebook-side.

Bildet viser Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson sammen med sin nære medarbeider Jonas Chongera på et åpent møte på byens torg.

Hans poeng var bare at han så Åkesson og Jonas Chongera opptre sammen, og syntes det var såpass interessant at det hadde offentlig interesse.

VG-tegner Roar Hagen ventet ikke reaksjonene som kom, og vurderer nå å slette hele tråden

Men reaksjonene lot ikke vente på seg

- Solbrent smålandsbonde som kelner? kommer det aller først.

- Øh?

- SD kan vel ikke ha en innvandrer som kelner?

En annen følger opp i samme spor, og skriver:

- Britiske imperiebyggere kalte det "Boy".

Han var raskt svar:

- Her er det opptil flere rasister, men ingen av dem er på Vimmerby Torg.

Den opprinnelige vittigperen forsøker seg etter hvert med at han bare var "ironisk", men får kraftig motbør.

Blant annet er Nettavisen-blogger Mahhmoud Farahmand inne og skriver sarkastisk:

Jonas Chongera

- Men husk at han er en boy, en husneger, en onkel Tom ... Logikk er at man som innvandrer ikke kan være kritisk til ukontrollert innvandring som man ikke forstår konsekvensene av. Er man kritisk til innvandring, ja da er man det jeg beskriver innledningsvis. Det er altså tolerant og liberalt å tenke slik.

Etter flere negative kommentarer om Chongera, som opprinnelig er afrikansk pastor fra Kinshasa i Kongo, skriver VG-tegneren at slike kommentarer vil bli strøket fra kommentarfeltet.

Chongera har tidligere sagt at det nettopp var migrasjonspolitikken som fikk ham til å velge SD, fordi det finnes saker i historien som ligger og spøker.

Men slike motiver er det tydeligvis enkelte som ikke har særlig tiltro til.

Nå mandag ettermiddag medgir Roar Hagen overfor Nettavisen at tråden under er bildet er forstemmende, og at han vurderer å slette alt sammen - siden han ikke har tid til å sitte å luke vekk alt grums som kommer.

Jeg lar Roar Hagen få siste ord:

PS: Det hører med til historien at Jonas Chongera er blitt utsatt for rasisme før. Da var den en SD-kollega i Munkfors som måtte gå av for å kalt Chongera for "din jävla neger"