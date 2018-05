Sammen mot de store fæle utenlandske beistene

BERGEN: Det var programlederne Fredrik Solvang og Sigrid Sollund som hadde funnet fram tallene foran det tradisjonsrike "toppmøtet" under Nordisek Mediedager i Bergen i dag.

For tv-sjefene er tallene alt annet enn lystelige: I aldersgruppene under 40 år falt den vanlige seeingen rundt 25 prosent - altså hver fjerde seer. Blant de eldre over 40 gikk den ned "bare" mellom 17 og 9 prosent.

Spørsmålet er så: hvor blir alle tv-seerne av?

I noen grad går de til kanalenes egne strømmetjenester, som f. eks TV 2 Sumo. Men som NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen sa det: Vi taper timer på lineær seeing, og tar igjen noen minutter digitalt.

Det monner ikke. Og beistene i skogen er selvsagt de utenlandske strømmetjenester, som Netflix og HBO og YouTube - representert i panelet av Norgessjef Jan Grønbech i Google.

Hans bidrag i debatten var stort sett å ikke fortelle hvor mye YouTube og eieren Google egentlig drar inn i Norge hvert år, og som de ikke skatter for. Formelt var tallet 50 millioner i fjor, men medieanalytikere mener at Google mer sannnsynlig hentet inn tre milliarder. En plass mellom der, altså.

Men han hadde et gyldig poeng:

- Denne gjengen her legger inn omlag 40 millioner avspillinger på YouTube hvert år, fortalte Grøndbech, og synliggjorde de norske tv-sjefenes dilemma.

På samme måte som norske print- og nettaviser deler artiklene sine på Facebook for å nå ut til leserne, deler både NRK og TV 2 og de andre små snutter på YouTube i håp om å lokke tv-seere "hjem" til seg.

Men samtidig risikerer de å mate beistet som til slutt kanskje vil spise dem.

For i den andre delen av konkurransefeltet ligger Netflix og HBO, med sine enorme kataloger av kvalitetsserier med budsjetter norske tv-kanaler bare kan drømme om.

Som Olav T. Sandnes sa det: - Brukerne bryr seg ikke om det er TV 2, med noen hundretusen seere, eller Netflix med en halv milliard seere som henvender seg til dem. Folk forventer akkurat den samme kvaliteten.



Og med høyere forventninger - dyrere produksjoner. Og siden det akkurat nå ser vanskelig ut å ta verken reklamekroner eller skattekroner fra de utenlandske selskapene, går blikket mot myndighetene:

Er det riktig å betale 150 millioner skattepenger for at TV 2 skal levere nyheter fra Bergen? Og er det riktig å bruke 6 milliarder lisenskroner bare på NRK?

Heller ikke i denne debatten kom deltakerne noe nærmere en konklusjon her, og krangelen om NRK som den store gjøkungen er den samme. Fremdeles er det ingen i Norge som er like elleville som danskene og foreslår 20 prosent kutt i statskanalen for å spre tynt utover de andre.

Men en ting var de fleste enige om - nemlig Heimebane-effekten.

- Heimebane er den første dramaserien som har høyere seertall på strømming enn på liniært TV. Og vi snakker om det overalt i NRK: Vårt store heimebane-fortrinn er å være nært og tett på vårt publikum.

Det er nok riktig. Ingen kan komme så nært og tett på et norsk publikum som norske tv-kanaler og nyhetsmedier - og i undertegnede banker et stort og varmt Heimebane-hjerte.

SKAM ble kjøpt av Facebook. Debatten i dag synliggjorde at vi skal manøvrere klokt for å unngå at beistene stikker av med heimebanen også.