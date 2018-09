Send politikvinner ut i innvandrermiljøene

På konferansen Sosial kontroll på tvers, arrangert av organisasjonen Født Fri torsdag, fortalte Kim Hjorth (Sentrum politistasjon) og Therese Lutnæs (Stovner) hvordan de arbeider blant innvandrerkvinner i Oslo.

En av "hverdagshistoriene" gikk slik:

Hjorth ble kontaktet av en ung jente på en konferanse, som ble forsøkt giftet bort med et utviklingshemmet familiemedlem i hjemlandet. Det ville hun ikke!

Shabana Rehman ledet konferansen i regi av organisasjonen Født Fri.

Hjorth ble med hjem til faren, som viste seg å være presset av en kvinne med høyere posisjon i familien. Hjorth truet med anmeldelse, men fikk høre at kvinnen hadde lovet å ordne dette ekteskapet slik at familien i hjemlandet ble kvitt ham!

Hjorth fortsatte dialogen, men kneppet skruen enda et hakk til:

Politiet kunne også ta kontakt med barnevernet, slik at jenta ble plassert på en institusjon hvor ingen i familien klarte å finne henne.

Historien endte godt, familien ga seg overfor et strengt, men rettferdig politi, og den unge jenta er i dag evig takknemlig.

Noe av det viktigste med å vise det norske politiet fra sin beste side er å bryte oppfatningen av et korrupt og voldelig politi som svært mange innvandrere har med seg fra hjemlandet.

Det samme var de inne på, de muslimske natteravnene som tidligere i høst fikk ros for å ha stoppet ungdomskriminaliteten i Kristiansand i sommer.

– Disse ungdommene har vokst opp i en del av verden der de ser på politiet som korrupte, og mange har opplevd vonde saker med urettferdighet, sa styreleder Talal Haydar i Muslimsk Union Agder til NRK.

Ble natteravner og stoppet ungdomskriminaliteten Vi forteller de unge at slåssingen ikke er tøff, det sier Talal Haydar, styreleder i Muslimsk Union i Agder, og en av initiativtakerne til å engasjere seg i den etablerte natteravn-ordningen. Nå har natteravnene gjort at de arrangerte slåsskampene i Kristiansand sentrum har forsvunnet, og nå hylles de muslimske lederne av politi og kommunen.

Når ungdommene så at de muslimske lederne gikk sammen med politiet og støttet deres arbeid, så forsto de at det ikke var "oss" og "dem, men "vi", forklarte han.

Noen vil allerede her gå rett i skyttergraven. Er det slik at nå skal politiet ut og dikke-dikke med folk som bryter norsk lov?

Jeg tror ikke det er det politifolkene og de muslimske lederne mener.

Det viktigste for å få stoppet ulovlig sosial kontroll og kriminelle gjenger er selvsagt vanlig politiarbeid - etterforskning, domstol og straff.

Men - og vi som bor her i Norge har lett for å glemme det:

Vi har ett av de beste politikorpsene i verden. Vi har et politi som, til tross for enkelte unntak, framstår som fullstendig ubestikkelige. Vi er blant de få menneskene i verden som kan se en politiuniform på gata uten å føle det aller minste blaff av frykt.

Et ikonisk bilde fra 17. mai 1981, der "onkel politi¨får låne trompeten til en liten gutt. Slik må vi også vise fram politiet til nye generasjoner nordmenn.

Denne tilliten er uvurderlig.

Derfor vil det være en tabbe å undervurdere det forebyggende politiarbeidet - nettopp det at politifolk som Hjorth og Lutnæs er ute blant folk og skaffer inngående kjennskap til saksfeltet - og ikke minst, bygger tillit til det norske samfunnet og det norske maktapparatet.

Nettopp dette er viktig for Justisdepartementet å huske når regjeringen neste år skal bla opp 70 ekstramillioner for å ta Oslo-gjengene.

For nettopp dette er blitt ett av stebarna i den ellers viktige nærpolitireformen: et politi som faktisk er til stede i nærmiljøet, som kjenner sitt publikum, og med et publikum som kjenner dem.