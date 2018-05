Skjerp dere, Johansen og Gulati

Et godt eksempel på ørkesløs debatt var dagens Politisk kvarter i NRK, der byrådsleder Raymond Johansen (Ap) var innkalt for å diskutere kriminalitet og gjengproblematikk med Himanshu Gulati (Frp).

Vi ønsker forsøksvis at våre politikere skal være pådrivere for å løse problemer som oppstår, ikke at de skal stille seg opp som propper mot konstruktive løsninger.

I dagens debatt var begge propper.

Først hevdet Johansen at det er en avsporing å snakke om etnisitet. Vi kan godt diskutere etnisitet morgen, middag og kveld uten at det hjelper, mente han, og ville heller snakke om de bakenforliggende årsakene.

Men Gulati var ikke noe bedre, og skyldte på at Oslo hadde tatt mot hele 1000 flyktninger i 2016. Programleder Bjørn Myklebust påpekte at det faktisk var statsråd Solveig Horne (Frp) som hadde bedt Oslo om å ta mot 1000 flyktninger i 2016, men det gikk liksom ikke inn.

Og slik går nu dagan: Fremskrittspartiet skylder på innvandrerne, og Arbeiderpartiet skylder på alt mulig annet. Begge sitter i skyttergravene sine og kaster stein.

Mens vi som står utenfor den partipolitiske krangelen vet at begge tar feil, og at begge har rett:

Det er innlysende at fattigdom er en del av problematikken, som Raymond Johansen sier. Kriminaliteteten er størst i bydeler med de laveste inntektene, den høyeste arbeidsledigheten, de største sosiale problemene.

Det er også innlysende at integrering/kulturelle forskjeller er en del av problematikken, som Gulati sier. Den såkalte SaLTo-rapporten som ble lagt fram i går, påpeker at gjengangere står for mesteparten av lovbruddene. Av 36 verstinger, hadde 34 innvandrerbakgrunn.

Det betyr ikke at de er verstinger fordi de er innvandrere. Men at den sosiokulturelle bakgrunnen spiller inn.

Så kan vi legge til noen andre innlysende forklaringer:

Manglende fritidstilbud og aktiv nedbygging av fritidsklubber gjennom mange år. Mangel på synlig politi og en "nærpolitireform" som gjør at patruljene har mindre kjennskap til området de opererer i. Kontantstøtten. Manglende språkopplæring. You name it.

Vi kan gjerne være uenige om vektingen av de ulike årsakene. Men vær så snill:

Som velgere forventer vi at dere som politikere setter dere ned og blir enige om løsninger i stedet for hele tiden å skulle score billige poenger foran neste valg.

70 nye politifolk til de mest utsatte bydelene er en god start.

Deretter bør Høyre/Fremskrittspartiet aktivt gå inn på ulike forslag for å dempe de store sosiale skillene i det delte Oslo - og være med på å putte penger inn i tiltak som kan virke, enten det gjelder skoler, barnehager, fritidstilbud eller arbeidstiltak.

Og Arbeiderpartiet/SV bør være med og diskutere færre flyktninger til Oslo i en periode. Det er flott at Raymond Johansen vil at Oslo skal være en raus og åpen by, men det er ikke "raust" å importere mer fattigdom til områder i Norge der fattigdommen allerede er størst.

Vi er i en situasjon der flere kommuner landet rundt faktisk ber om flere flyktninger, fordi velfungerende mottakssystemer bygges ned samtidig som lokalbefolkningen har gode erfaringer og har lyst til å hjelpe.

Da kan Oslo godt ta seg en liten pause den tida det tar for Oslo-politikerne å dempe retorikken og heller samles om løsninger som virker.