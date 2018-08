Statistisk sentralbyrå som demokratisk problem

Kritikken fra Rolness går i korthet ut på at SSB gir oss for positive tall om sysselsetting blant innvandrere.

For å komme med i tallene for "sysselsatte" er det nemlig nok å jobbe en time i uka. Tallene skjuler hvor mange som jobber heltid, eller hvor mye de jobber.

Og verre: Når en samfunnsdebattant som Rolness forsøker å få disse tallene, får han dem ikke, selv om de ligger implisitt i SSBs materiale. Da må han betale, eller regne selv. Slik fant han for eksempel ut at bare 9,5 prosent av somaliske kvinner i Norge er heltidsansatte.

Rolness startet sin lille krig med en kronikk i Aftenposten 15. august og en oppfølger 22. august - der han passe frekt spurte om seksjonsjefer i SSB kan regne?

SSB svarte for seg 17. august og uka etter, eller det vil si - de redegjorde generelt for hvordan de jobbet.

Her kom også Nettavisen inn i en liten birolle. En av våre samfunnsbloggere, Kjell-Magne Rystad, hadde gått gjennom tallene og SSBs svar, og hevder at enten kan ikke SSB regne, eller så er byrået uredelig.

NY DIREKTØR: Geir Axelsen tok over som ny direktør i Statistisk sentralbyrå i mai, men er foreløpig taus i saken.

Men det gadd ikke SSB å svare på engang. De viste bare til et svar i Aftenposten, som ikke svarte på verken Rolness' eller Rystads påstander.

Og i går fulgte altså Rolness opp med en slags oppsummerende kronikk i VG, med tittel: Kan vi stole på Statistisk sentralbyrå?

Nei, det kan vi kanskje ikke. Og den tvilen er det SSB selv som har skapt.

Eller som Odd Busmundrud, pensjonert forsker, skriver i en replikk til "enmannskrigen" i Aftenposten:

"Jeg har litt problemer med å forstå hvorfor SSB mener at Rolness regner feil, men jeg er jo bare en skarve fysiker som har jobbet med tall i litt over 50 år, så SSBs argumentasjon i deres innlegg ligger nok litt for høyt for meg."

For å si det slik:

Vi er mange som i likhet med Busmundsrud har problemer med å forstå hva Statistisk Sentralbyrå egentlig holder på med.

For egen del har jeg med stigende forundring sett byråets arroganse og manglende vilje til å svare for seg. Har de ikke lært noe av bråket rundt forsker Erling Holmøy og Siv Jensen og Finansdepartementet og SSB-direktørens dramatiske avgang sist vinter?

Skjønner de ikke at SSB er et redskap for det norske samfunnet, og at jobben deres er å gi svar på de spørsmål samfunnet ber om?

Så kan selvsagt SSB innvende at verken Kjetil Rolness eller Nettavisen er "samfunnet". Men så arrogante tror jeg ikke de har råd til å være. Da blir byrået et demokratisk problem.

Hovedsaken er nemlig:

Vi lever i en tid der mange på ytterste høyre i norsk politikk, men også mange vanlige folk, hevder eller har mistanke om at offentlige institusjoner bevisst fører befolkningen bak lyset for å forsvare innvandringen.

Mange medier tar nå dette på alvor, og har innsett at vi vil ikke ha "svenske tilstander" i Norge. At oppgaven tvert om er å gi et mest mulig usminket bilde av situasjonen - også fakta som kan være ubehagelige.

Jeg avslutter dagens lille rant med å gi ordet til Kjetil Rolness selv:

"Jeg stemmer ikke Frp. Men jeg stemmer for at vi må ha alle relevante fakta på bordet i innvandrings- og integreringsdebatten. Arbeid er nøkkelen til å delta i samfunnet og være selvhjulpet. Da må vi vite i hvilken grad innvandrere kommer i arbeid. Dessverre er SSBs sysselsettingstall nesten ubrukelige for formålet."