Svensk valg-TV som svenskevits

Oppførselen til Sveriges Televisjon etter partilederdebatten fredag kveld er så utrolig at vi nordmenn har problemer med å forstå det.

Både NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen og TV2-sjef Olav T. Sandnes har da også gått ut og sagt at slikt ikke kunnne skjedd i Norge.

For nye sjåarar:

Under partilederdebatten sa lederen for Sverigedemokraterna (SD), Jimmie Åkesson, at "de er ikke svensker, de passer ikke inn her" som svar på hvorfor utlendinger ikke får jobb.

Denne uttalelesen gikk programlederen ut og tok offisielt avstand fra etterpå, og beklaget overfor seerne. Men ikke bare det, i ettertid har også ledelsen for SVT stilt seg bak beklagelsen.

La gå at det var en flåsete og generaliserende kommentar. Men det er da sannelig partilederdebatter fulle av. Og oppførselen til SV vitner om en fullstendig mangel på rolleforeståelse.

Det er ikke en allmennkringkasters rolle å være dommer over partiledere, eller dommer over politiske synspunkter.

Hele poenget med debatt er jo å la alle bekymringer, dumskap og klokskap, uro og vrangforestillinger komme fram - slik at vi kan kritisere og diskutere, motbevise og lære av hverandre.

Det er faktisk dette demokratiet handler om. Det er slik vi beveger oss framover mot en større forståelse. Men ikke i Sverige. Der har de en egen nemd som passer på at ikke SVT eller andre viderebringer upassende meninger.

Dette er alvorlig nok.

Men det som gjør at episoden også bikker over mot det komiske, er at voksne, oppegående folk ikke skjønner at dette bare gir SD vind i seila i valgkampen.

I dag har Jimmie Åkesson avlyst alle avtaler med SVT, og får selvsagt masse, berettiget oppmerksomhet. Sannsynligvis får han flere stemmer ved valget søndag på grunn av dette, ikke færre.

I tillegg har han anmeldt SVT til de internasjonale valgobservatørene i OSSE - Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. Her er det faktisk mulig at Sverige får seg en ripe.

Og i tillegg får de altså rett, de som hele tiden går rundt og snakker foraktfullt om politisk korrekthet og sensur og MSM.