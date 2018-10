Teorien om maktkamp er styrket

De to politiske journalistene Lars Joakim Skarvøy og Marie Melgård gir i boka, som kom ut i dag, først og fremst et viktig innblikk i en råtten partikultur i Arbeiderpartiet etter valget - full av lekkasjer og bitre personstrider.

Særlig i Giskesaken slipper de katta ut av sekken:

Alle skal ned - i intern maktkamp.

For første gang blir det bekreftet at to av varslene mot Giske kom fra nestleder Hadia Tajiks nærmeste krets. Det ene varselet kom fra en av hennes egne medarbeidere. Det andre fra en annen rådgiver i Aps stortingsgruppe som også var innblandet i bitter strid mot nestleder Trond Giske.

Dette har ikke vært offentliggjort før, heller ikke av Nettavisen, fordi det ville komme for nært identifisering av varslerne - som ønsket å være anonyme.

I tillegg blir de to omtalte varslene presentert i sin helhet i boka. Disse har heller ikke vært offentliggjort før, annet enn i det sammendraget Nettavisen publiserte i saken Her er Giske-varslene - basert på et internt notat som sirkulerte i partiet.



At forfatterne nå offentliggjør varslene, skal de ha honnør for. Også de to varslerne selv, som tydeligvis har godkjent det.

Nå kan nemlig interesserte lesere ved selvsyn se at det mye omtalte sammendraget - som også var bekreftet av en sentral kilde i Arbeiderpartiet, gir en nokså presis gjengivelse - i kortform - av hva varslene faktisk inneholdt.

Som forfatterne Skarvøy og Melgård selv skriver:

"Alle kunne lese at det han var anklaget for, ikke var i nærheten av sakene til tidligere Ap-ordfører Rune Øygard eller Frps oljeminister Terje Søviknes. Det var upassende og dårlig oppførsel, ja, men ikke noe overgrep."

Om du vil sammenlikne selv, kan du lese kortform-versjonene i det interne notatet her - og VG-journalistenes gjengivelse av de fullstendige varslene her.

Det er ikke grunnlag for å hevde at selve varslene fra de to stortingsrådgiverne var en del av den bitre og tildels skitne maktkampen mellom nestlederne Hadia Tajik og Trond Giske. Opplevelsene i seg selv kan ha vært belastende nok, og ligger uten tvil innenfor rammen av metoo.

Men boken styrker teorien om at varslene også ble brukt som en viktig, og kanskje avgjørende, del av en kamp der Hadia Tajik til slutt gikk "seirende" ut.