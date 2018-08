Tidenes medie-pek fra Sandberg

ARENDAL: Blant enkelte pressefolk som dekker Arendalsuka ble den tillyste pressekonferansen med Per Sandberg og hans kjæreste Bahareh Letnes allerede tidlig betegnet som "alle pressekonferansers mor".

Ikke fordi den er viktig, men fordi vi mediefolk i et øyeblikk av selvinnsikt og selvironi innser det komiske - og avslørende - i den voldsomme interessen for det mye omtalte paret.

Som kjent gikk Per Sandberg av som fiskeriminister i går. I dag skulle han fortelle den egentlige sannheten om hva som hadde skjedd. Pressen skulle få spørre om alt. Alt!

Og ja: Journalistikk handler ikke bare om det som er viktig.

Journalistikk handler også om det som er oppsiktsvekkende, og ikke minst: det leseren - og egentlig vi alle - er opptatt av.

Slik hadde det seg at et tilnærmet samlet norsk mediekorps var samlet utenfor puben Madam Reiersen ved Pollen i Arendal kl 18.00 i dag tirsdag.

Hele ettermiddagen hadde det vært rene katt og mus-leken:

Først var pressekonferansen tillyst klokka 15.00 - i Oslo. Så ga duoen Sandberg/Letnes beskjed om at det "kanskje blir Arendal".

Så fikk enkelte journalister beskjed om klokka 18.00, og ryktene spredte seg fort. Men en halvtime før fikk Norsk Telegrambyrå (intet mindre) beskjed om "Ingenting kl 18" - direkte fra Per Sandberg.

Mens vi venter på Per ... Pressen på plass i Pollen i forbindelse med den tillyste pressekonferansen.

Rett etterpå meldte ABC Nyheter, ifølge samme NTB, at pressekonferansen "kanskje" ble klokka 21.

Da hadde journalister og fotografer og frammøtte tilskuere og politikere (jada, det var mange av dem også) begynt å spøke med at nå kom de jammen til å kuppe selve partilederdebatten.

Og ganske riktig: Like etterpå skrev Agderposten at Sandberg hadde skrevet en SMS til dem om at det ble kl 21.30.

- Jeg har aldri sendt ut noen invitasjon til kl 18.00. Møter pressen ca kl 21.30, skrev Sandberg i SMS'en til Agderposten, ifølge NTB.

Det ville i så fall være nøyaktig sammenfall med partilederdebatten.

Også ekteparet Eli og Carl I. Hagen hadde møtt fram i Pollen tirsdag ettermiddag.

Mens Sandbergs tidligere regjeringssjef Erna Solberg og tidligere partileder Siv Jensen går på i en av årets for dem viktigste debatter, skal altså Per Sandberg og Letnes konkurrere om oppmerksomheten på nærmeste pub.

En av nestorene i norsk politisk debatt, kommentator Arne Strand i Dagsavisen, ble rett og slett ble sint:

- Hvis dette stemmer at han har lagt pressekonferansen til 21.30, så er det ganske rått gjort av ham, sa han til TV 2 Nyhetene.

Mens blant andre pressefolk kunne galgenhumoren ingen enda ta. Mange innså jo at de som kanskje så aller mest dumme ut i situasjonen som hadde oppstått, var vi.



Bildet som paret selv la ut i forrige uke. I kveld tirsdag møter de sannsynligvis pressen.



Uansett: Om partilederdebatten og Sandbergs pressekonferanse går samtidig, får vi fordele oss i redaksjonen så godt vi kunne, var vurderingen.

"Alle pressekkonferansers mor" kan vi ikke gå glipp av, var de fleste enige i. Ikke partilederdebatten heller. Eller ...?