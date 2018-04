Var virkelig Trond Giske på AUF-fest?

Egentlig er det utrolig hvordan enkelte mediehistorier vokser. Rett og slett fordi historiene er fortalt slik at mange lesere ikke kan unngå å misforstå:

Denne gangen startet det med NRK, som søndag formiddag kunne fortelle at "Giske deltok på AUF-fest med mye alkohol under tre måneder etter #metoo".

Inne i saken var tittelpoenget: "- Ein hån mot varslarane".

NTB kastet seg raskt på, og laget en kort sak som også kom på trykk her i Nettavisen - med tittelen "Giske troppet opp på AUF-fest".

Dagbladet varierte med at "Giske dukket opp på AUF-fest", og slengte på "En hån mot varslerne" . Mens både VG og Aftenposten la til at "-Dette er rystende".

Jeg fikk selv med meg alle meldingene søndag, og tenkte straks at dette burde Giske latt være. Ærlig talt, dra på fest med ungdommer nå, så kort tid etterpå!

Noen av helgens "rystende" oppslag om Trond Giske, AUF-fest og "mye alkohol". Kilde: Google

Helt til jeg leste litt grundigere:

For dette var jo ikke noen "AUF-fest". Det var den årlige, private middagen til stortingsrepresentanter som har hatt sentrale verv i AUF. Altså i hovedsak eldre menn. I kjelleren på Stortinget. Den yngste var antakelig AUF-leder Mani Hussaini (30).

Hvordan kunne saken bli oppfattet så feil, og få en slik voldsom oppmerksomhet?

På grunn av flere små, bevisste eller ubevisste triks:

For det første: De fleste vil oppfatte begrepet "AUF-fest" som en fest for og med AUF-ere, altså med ungdommer helt ned til 15-16 år. Det var det ikke.

Advokat John Christian Elden var en av dem som først oppdaget misforståelsen. Fra Twitter.

For det andre: Å "troppe opp" eller "dukke opp" antyder språklig at Giske kom uanmeldt, at han kanskje ikke var invitert en gang. Det var han.

For det tredje: De rent faktiske opplysningene kommer langt nede i saken, det gjør at de aller fleste leserne ikke får dem med seg.

For det fjerde: Ingenting blir gjort for å rettlede et intervjuobjekt som åpenbart har misforstått hele saken.

Vi mediefolk vet utmerket godt at leserne i de aller fleste saker bare får med seg tittelen og ingressen. Dette finnes det massevis av tall på.

Dermed får de fleste ikke med seg realitetene i saken, men liker og deler på sosiale medier - uten å vite at dette dreier seg om en årlig middag for stortingsrepresentanter med AUF-bakgrunn.

Verre er det at det gjorde nok ikke NRKs intervju-objekt heller.

- Jeg forstår ikke hvorfor eldre tillitsvalgte i det hele tatt trenger å være på AUF-fest, sier Anna-Sabina Soggiu til NRK. Nestlederen i Gamle Oslo legger til at dette er "rystende".

Hun er tydeligvis ikke klar over at arrangementet nettopp er for eldre tillitsvalgte. NRKs journalist gjør heller ikke noe som helst for å rette opp misforståelsen.

Det gjør heller ikke VG, som også har intervjuet henne.

Anna-Sabina Soggiu fra Gamle Oslo Ap uttaler seg åpenbart på sviktende grunnlag. Og ingen journalister bidrar til å oppklare misforståelsen. NRK

Både NRK og VG går dessuten videre, og forteller at etter middagen gikk noen av stortingsdeltakerne til utestedet Justisen ved Youngstorget. Her var også partisekretær Kjersti Stenseng (43) og Anniken Huitfeldt (48).

Og den virkelige bomben, det siste drepende poenget som skal senke Trond Giske, blir servert av VG helt til slutt:

"Vitner forteller at det skal ha vært mye alkohol involvert".

Legg merke til formuleringen "skal ha". Det betyr at dette vet ikke journalisten noe som helst om, annet enn at en aller annen anonym kilde har hevdet det.

Så er jo tusenkronerspørsmålet: Mer alkohol enn på journalistenes Skup-konferanse i Tønsberg i helga?



Hvor er faktisk.no?



Eller mer alvorlig: Vi i mediene sliter av og til med laber tillit blant leserne. Da trenger vi ikke å skyte oss selv i foten med vilje.