Vi trenger en voksen justisminister

Beklager den litt forvirrende innledningen.



Jeg vet godt at det er Sylvi Listhaug som er justisminister. Men jeg vet også at hun får hjelp til å utforme budskapene sine av den profilerte sosiale medier-eksperten Espen Teigen.

Det gjorde hun også som innvandringsminister. Det er ikke vellykket i posten som justisminister.

Årsaken er sammensatt:

Å være statsråd er en av de mest ansvarsfulle posisjonene i kongeriket. Å være justisminister er en av de mest ansvarsfulle av alle. Du skal vokte Norges lover, rettssystemet og politiet - ja selve Grunnloven. Selve demokratiet.

Det egner seg ikke for tull og tøys. Ikke for outrerte valgkamputspill heller.

Den omstridte Facebook-posten.

En justisminister skal være den voksne blant oss. Når vi andre kjekler i avisspaltene eller på sosiale medier, ja til og med når politikerne krangler på Stortinget - så skal statsråden være den voksne. Den ansvarlige.

Den som sier tja, dette må vi tenke nøye gjennom, dette må vi fundere litt på, her kan vi ikke handle overilt.

Det er denne forventningen som blir så grundig brutt når justisministeren legger ut en Facebook-post der det heter at "Ap mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet".

Eller rettere sagt - når rådgiver Espen Teigen legger det ut på vegne av Sylvi Listhaug. Sammen med et dramatisk bilde av IS-krigere på vei direkte mot oss.

For det første vet både Listhaug og Teigen at det ikke er sant.

For det andre er det overhodet ikke produktivt. Hvis meningen med politikk er å finne en løsning, slik vi gjerne vil at politikerne våre skal gjøre, så virker det mot sin hensikt.

Det skaper utelukkende raseri, og vil nesten lovmessig medføre sårede og like usaklige angrep tilbake.

Som når AUF-leder Mani Hussaini skriver på sin Facebook-side at Listhaug vil «kvitte seg med den norske rettsstaten og erstatte det med et totalitært styresett». Og deretter nekte å invitere statsministeren til Utøya.

Da er debatten allerede ødelagt før den har kommet i gang. Og nå snakker jeg ikke om realitetene i forslaget. Det er nemlig ikke så veldig forskjellig fra andre forslag om å innskrenke rettighetene til hjemvendte fremmedkrigere.

Men nå får vi antakelig ikke noen løsning denne gangen heller. Fordi alt stopper opp.

Det gjør regjeringsarbeidet også. Hvor mye av budsjettforhandlingene på Hurdalsjøen denne uka tror du har gått med til å diskutere neste års budsjett? Og hvor mye tid tror du har gått med på å diskutere Sylvi Listhaug?

Med et frustrert Kristelig Folkeparti utenfor døra og et rasende Arbeiderparti i alle medier?

Kristin Clemet skrev i går en innsiktsfull blogg om Listhaugs posisjon i norsk politikk og ikke minst hennes posisjon i Fremskrittspartiet.

Fenomenet Listhaug Kristin Clemet er leder i tankesmien Civita. I en tankesmie som Civita blir vi ikke akkurat nedrent av medier som lurer på hva vi skriver, utreder og mener. Men noen dager er det flere henvendelser enn det ellers er.

Clemet har rett i at også Frp og Listhaug ofte er blitt tillagt motiver de ikke har, og blir det fremdeles. Hun har antakelig også rett i at Listhaug har opparbeidet en posisjon blant enkelte velgergrupper som gjør at både Siv Jensen og Erna Solberg nøler med å røre henne.

Men verken regjeringen eller Norge har godt av en privatpraktiserende justisminister på frigang i sosiale medier. I går sa Sylvi Listhaug at hun ikke mente å såre noen. Det er bra.

Men statsminister Erna Solberg bør gå ett skritt lenger. Hun bør gi Sylvi Listhaug klar beskjed:

Du kan ikke få begge deler. Enten må du takke for deg i justisministerstolen, eller så må du sette Espen Teigen og Facebook på pause.