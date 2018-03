Ydmykende for Listhaug

Gang på gang måtte justisminister Sylvi Listhaug gå på Stortingets talerstol i dag. Det var en oppsiktsvekkende og ydmykende forestilling. Nesten som om stilen fra sosiale medier er flyttet inn på selveste Stortinget.

Første gang sa Listhaug at hun "ville unnskylde overfor dem som føler seg såret over kommunikasjonen i denne saken".

Opposisjonen var ikke fornøyd, og mente at hun ikke beklaget de rette tingene. Dermed måtte hun enda en gang på talerstolen:

- Jeg registrer at ikke alle har opplevd dette som en uforbeholden unnskyldning, derfor vil jeg understreke at jeg gir en uforbeholden unnskyldning. Jeg skulle ikke lagt ut dette innlegget, og jeg vil bidra til en saklig debatt i framtiden.

Dermed har Listhaug latt seg drive fra skanse til skanse - nettopp det hun som PR-rådgiver antakelig har gitt kunder råd om at de for all del ikke må gjøre.

Nå er spørsmålet om den uforbeholdne beklagelsen, som burde kommet for flere dager siden, er nok:

I flere medier blir det nå hevdet at statsminister Erna Solberg allerede lørdag i forrige uke ba Listhaug om å fjerne den mye omtalte Facebook-posten.

Hun skal ha nektet - og dersom det er riktig, er det rett og slett oppsiktsvekkende at statsminister Erna Solberg er såpass "mild" i klypa.

Jeg mente i går, med en spissformulering, at Norge trenger en voksen justisminister. Min begrunnelse var at en justisminister helst skal være "den voksne" blant oss:



Vi trenger en voksen justisminister Beklager den litt forvirrende innledningen. Jeg vet godt at det er Sylvi Listhaug som er justisminister. Men jeg vet også at hun får hjelp til å utforme budskapene sine av den profilerte sosiale medier-eksperten Espen Teigen. Det gjorde hun også som innvandringsminister. Det er ikke vellykket i posten som justisminister.

"Når vi andre kjekler i avisspaltene eller på sosiale medier, ja til og med når politikerne krangler på Stortinget - så skal statsråden være den voksne. Den ansvarlige. Den som sier tja, dette må vi tenke nøye gjennom, dette må vi fundere litt på, her kan vi ikke handle overilt", skrev jeg.



Her er ikke Listhaug.

Hun er i stedet den som skaper splid, som stadig ypper til strid - og dermed oppnår mindre enn hun ellers ville fått. Det er interessant at dette poenget også blir tatt av de sterkeste støttespillerne hennes:

I går kveld la leder Rita Karlsen i Human Righ Service (HRS) ut en analyse på nettstedet deres der hun spør om suksessen Listhaug har hatt på sosiale medier har gått henne til hodet.

"Problemet med Listhaugs strategi er at hennes personlige makt og egenrådighet kan være til hinder for politisk gjennomslag. Når Listhaug får Stortinget mot seg, vi tør minne om at vi fortsatt har en mindretallsregjering, og ikke får sakene vedtatt er en statsråds rolle null verdt."

Noe av det samme er Nettavisen-blogger George Gooding inne på i dagens blogg, der han mener at Erna Solberg rett og slett bør avsette Sylvi Listhaug.

Han bruker en slags "amerikansk" begrunnelse, og viser til den gamle praksisen om at særlig justisministeren skal ha respekt i alle leire.

Gooding siterer også president Teddy Roosevelts utsagn "Speak softly and carry a big stick". Utlagt: Du trenger ikke bruke tøffe ord når alle vet at du er en tøffing.

En justisminister skal merkes, ikke høres Ingen har advart mer mot å la seg lure av Listhaugs PR-triks enn meg. De som stadig lar seg lure blir forbanna når jeg gjør det, fordi de liker så inderlig å bli lurt. Å kunne rase og dele sin vrede med likesinnede fungerer som en katarsis, et vekkelsesmøte i de godes selskap.

"Som justisminister gjør Listhaug det stikk motsatte, fordi hun forsøker å skjule at hun ikke kan levere det velgerne hennes vil ha", skriver Gooding.

Jeg er klar over at Sylvi Listhaug har blitt tillagt meninger og holdninger hun antakelig ikke har, og at hun lenge har vært en yndet hoggestabbe for en innvandringspolitisk "venstreside" som ser seg tjent med å framstille henne verst mulig.

Men Sylvi Listhaug har mange ganger selv vært ansvarlig for å polarisere debatten. Hun har ofte selv vært ansvarlig for å forgifte et offentlig ordskifte der snart ingen lenger hører det som faktisk blir sagt, men bare er opptatt av å analysere den angivelige meningen bak.

Jeg tror at Sylvi Listhaug kommer til å overleve Stortinget denne gangen. Men framtiden hennes som justisminister avhenger om hun klarer å legge om stilen.

Så spørs det om vanlig politisk arbeid, med fokus på resultater i stedet for heiarop fra tilhengerne på sosiale medier, på sikt blir for kjedelig for henne.