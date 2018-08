Ytringsfrihet betyr ikke at du ikke kan bli motsagt

Bakgrunnen for klagen er en artikkel i Ny Tid i fjor, med tittelen "Det er innlysende at 9/11 var en eksplosjon."

Her ble flere av konspirasjonsteoriene rundt Twin Towers presentert som sannheter.

Mange av teoriene har samme hovedpoeng, nemlig at det ikke var de to flyene som forårsaket sammenrasingen. Som det heter i artikkelen:

"Mye indikerer at det dreide seg om en kontrollert rivning, mener eksperter."

Artikkelen førte til mye oppstyr, blant annet avsluttet avisa Klassekampen sin distibusjonsavtale med ukeavisa på bakgrunn av den.

Artikkelen ble også utsatt for en faktasjekk, der den stempelet "Faktisk helt feil" - og den medfølgende konklusjonen: "Det er ikke innlysende at 9/11 var en eksplosjon".

Blant annet opplyste Faktisk.no at de omtalte konspirasjonsteoriene er blitt avvist i hele tre omfattende granskninger av føderale myndigheter.

Men redaktør Truls Lie i Ny Tid mente at en slik "dom" var uetisk og at den begrenser ytringsfriheten og en åpen debatt. Faktisk.no ble derfor klaget inn for PFU av redaksjonsrådet i Ny Tid.

Utvalgets enstemmige avvisning av klagen er etter min mening ... ja nettopp, innlysende.

Også Nettavisen har tidligere vært kritisk mot faktisk.no. Det har gått både på metodebruk og uenighet om konklusjonene.





Men vi i mediene har da sannelig alle muligheter til å kunne ta til motmæle selv, uten pressens etiske voktere som sekundanter.

Slik sett er det raust av PFU å ta seg tid til å behandle klagen fra Ny Tid. Men prinsipielt mener jeg mediene burde klare å ordne opp i kranglene sine selv.

Langt mer underlig er det at klagen fra Ny Tid likner på reaksjonene fra de mest hårsåre på sosiale medier, de som hevder at de blir "kneblet" hver gang de får motbør eller kritikk.

At en redaktør og hans redaksjonsråd forsøker seg på en slik argumentasjon er oppsiktsvekkende.

"Tunge" medlemmer i Ny Tids redaksjonråd er for øvrig Sven Egil Omdal (kommentator og tidligere leder i Norsk Journalistlag), Ketil Lund (tidligere dommer og leder av Lund-kommisjonen) og Arne Ruth (tidligere redaktør i Expressen og Dagens Nyheter).

De solide navnene til tross: Her mener jeg det bør være ganske enkelt å holde tunga beint i munnen, noe også PFU gjorde i dag:

For det første er det innlysende at Ny Tid var i sin fulle rett til å publisere sin sak.

For det andre er det innlysende at faktisk.no var i sin fulle rett til å publisere sin faktasjekk.

Eller sagt på en annen måte: Det er helt lovlig å spre konspirasjonsteorier. Men det er også helt lovlig å motsi dem.

For ytringsfrihet betyr ikke at du ikke kan bli motsagt. Tvert imot betyr den at andre har akkurat den samme retten som du til å være uenig med deg.







