Foreldre skyter seg selv i foten før jul

Før vi vet ordet av det står vi midt i den berømte julestria. Vi kommer til å presse alt som kan ha noe med «jul» å gjøre inn i en liten måned. Julelunsj, julebord, juleavslutning, julesild, julekalender, julegaver, julekaker og juleverksted. Alt skal inn i noen skarve uker.

Foreldre kommer til å møtes med slitne blikk på julegrantenning i barnehagen, for deretter å gå på juleavslutning med håndballen til eldstemann. De kommer også til å offe og klage seg over alt som skulle vært gjort. Vi kommer igjen til å høre foreldre klage over tidsklemme og kalenderpress.

De samme foreldrene som planlegger alt dette.

Det er ganske utrolig at (vi) foreldre klager på tidsklemme, bursdagspress, kalenderpress, gavepress, og Gud vet hva slags press det ikke er. Samtidig som vi arrangerer overdådige bursdager med cupcakes fra profesjonelle bakere og foreslår juletrefest langt uti januar.

Det er jo ikke barna våre som legger lista for bursdager og hvor mange aktiviteter de skal få gå på. Ei heller lager til julen i heimen. Det er jo vi foreldre.

Det er ingen unger som vet om eller forventer Spiderman-tema med kostymer og perfekte dekorerte muffins i fireårsdagen. Det er heller ikke ungene som foreslår julegrantenning, juleverksted og grøtkveld i samme måned. For å toppe «heile driten» med en juletrefest langt uti januar. Når alle er møkklei hele jula.

Hvis vi ønsker å lære ungene at julen handler om ro og ettertanke, trygghet og det å være sammen, så bør vi kanskje opptre rolig.

Hvis vi ønsker at barna våre skal sette pris på juleverksted og pepperkakebaking, så er kanskje ikke det beste å arrangere dette hver dag gjennom hele desember. Selvsagt blir ungene lei, og til og med utakknemlig når de blir dratt med på den 5.julegrøten med mandel i. Eller den dagen de «bare» får et viskelær i julekalenderen.

Barn setter pris på foreldre som har tid til førjulshygge som å sette sammen et pepperkakehus.

Det er ikke barna våre som lager disse enorme forventningene om Iphone x til jul, eller headsett i kalendergave. De har det fra et sted. Fra en kompis. Som har noen foreldre. Eller fra sine egne foreldre. Som kjøper dette. For ingen vil vel være noe «dårligere». Også kan man da ikke forstå at ung(dommen) ikke er takknemlig eller bare sitter hjemme og gamer uten å bidra hjemme.

Jeg tror ungdommene våre vil sette pris på tilstedeværende foreldre som faktisk er hjemme. Som har tid til å høre på julemusikk. Som har tid til å lage middag. Som har tid til å spørre hvordan det var på skolen i dag. Som har tid til å lage egne sjakkruter.

Det er også mulig å tenke seg til at det ville vært godt for både barn og voksne at mor ikke sitter utslitt som en oppvaskklut på julekvelden, mens kredittkortgjelda lager stresseksem så fort vi bikker januar.

God, rolig, førjulstid folkens!