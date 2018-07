Heller solbrent enn overvåka

I det en familie kommer hjem fra sykehuset med en liten bylt, begynner sikringsmaniet i huset. Det er trappegrinder, lås på alle skap, det er umulig å få opp dolokket, alle hjørner i hele huset er polstret, og Gud forby at ungen klemmer fingeren sin. Sengen er polstret i babynest, sengekant og bamser, ingen fare for å slå hull i hodet der.

Skal barnet på stranden er det faktor femti og full dobbeldekker UVdress i tillegg. Solhatt med lang brem og solbriller som nærmest er limt fast, for disse skal ikke av. Barnets sarte øyne tåler nemlig ikke sol må vite. Skulle barnet finne på å nærme seg vannkanten, er selvsagt redningsvesten med.

Når barnet blir eldre og skulle finne på å prøve et skateboard (eller sparkesykkel, det er ingen som drar på rampa for å skate lenger), er det hjelm, kne, albue og selvsagt en ryggskinne som må til. Det samme gjelder hvis barnet skulle driste seg til å prøve skøyter om vinteren!

Samtidig legger vi ut bilder for å dokumentere hele barndommen på nett. Når barnet blir stort nok til å ønske seg utenfor husets fire vegger, kjøper vi gjerne en GPS klokke. Så kjekt å vite hvor poden er til enhver tid. Du kan jo til og med definere et avstandsbegrenset område, med rød blinkende alarm om barnet våger å krysse grensen til sitt tildelte geografiske område. Tenk så genialt! At hele familien potensielt kan avlyttes er ikke så farlig.

Vi går med på å lage musical.ly konto (aldersgrense 12) når de er åtte, fordi det er jo så uskyldig morro. At ungene opplever en haug med falske profiler, både andres og egne, og at de kanskje prater med en gammel gris er ikke så nøye. Videre får de snapchat og instagram og facebook før de fyller 10. Alle andre har jo, stakkars jente, hun blir jo helt utenfor. Før vi vet ordet av det har de profil på sarahah, og foreldrene aner ikke hva det er. Det er tross alt altfor vanskelig å følge med på disse ungene til enhver tid.