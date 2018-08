Likes betyr noe. Vær raus!

Da jeg jobbet i ungdomsskolen for noen år siden pratet jeg med en jentegjeng om sosiale medier og «likes». Jeg prøvde å snakke om at likes ikke er det som definerer en person. At likes ikke betyr noe. Det er ikke avgjørende for hvordan du er som person og så videre. Og det er jo helt sant! Likevel var det en jente som sa noe sånt som «likes betyr jo noe, Åshild. Du trenger ikke late som noe annet». Dette var en av de mindre «populære» jentene.

Dette har brent seg fast hos meg. I dag når jeg snakker med elever om sosiale medier, likes også videre, pleier jeg også å snu på det og spørre «hva koster det deg å «like» et bilde?». Fordi, lets face it, likes betyr jo noe.

Barn og unge i dag, eller, egentlig alle, fra tiårs-alderen og opp har et forhold til «likes». Vi deler, endrer profilbilde og viser oss frem over en lav sko. Alt fra mat, treningsturer og de nye skoa, og ikke minst en drøss med selfier er daglidags i feeden.

Jeg har tenkt litt på at enten så kan vi leve i fornektelse om at «likes» ikke betyr noe, eller så kan vi jobbe fra «andre siden». Kanskje den nye «høfligheten» i vår tid er «likes» eller et hjerte?

Det er så synlig for alle hvem som er «likt» og «ikke likt» , populær og mindre populær. Ei jente eller en gutt kan legge ut bilde av en smoothie og få 326 likes, mens en annen legger ut nytt profilbilde og får tre. De tre likesene er kanskje bestemor, tante og en venninne. Det er klart at den svir. Særlig i skolealder hvor du møter de samme folkene hver dag, alle vet hvem du er.

Du kan liksom gjemme deg litt bort i klasserommet, bare «blende» inn. Men i sosiale medier får du det servert svart på hvitt. Tommel opp eller ingenting. Alle vet jo hvem som er poppis og ikke. «Likesen» blir bare nok en bekreftelse på hvor få venner du har, eller hvor lite populær du er.

På samme måte som vi vet at et smil betyr uendelig mye, at noen hilser på deg i gangen, eller at du blir invitert på klassefest, så vet vi også at en «like» betyr noe. Så, kanskje vi må snu litt på det. Legge litt ansvar på de rundt. Det koster så lite å like et bilde av en klassevenninne som har fått ny frisyre, men det betyr nok veldig mye for den det gjelder.