Skal staten eller foreldrene bestemme hva som er best for ettåringen?

Anniken Huitfeldt og Jan Tore Sanner diskuterte kontantstøtte på politisk kvarter i morges. De diskuterte hvorvidt den hemmer integreringen av minoritetskvinnene. For AP kan det virke som å fjerne kontantstøtten er en quik fix løsning for alle integreringsproblemer vi står overfor i dag. Uansett hva de diskuterer, er alltid svaret «regjeringa kan begynne med å fjerne kontantstøtten». Sanner svarer som sant er at det er altfor enkelt å tillegge kontantstøtten så mye av «ansvaret» for problemet.

Jeg mener kontantstøttedebatten er på ville veier. Kontantstøtte har blitt en debatt om integrering og likestilling. Selvsagt viktige temaer. Jeg kommer tilbake til det. Men debatten handler ikke om det det egentlig bør handle om.

Skal alle barn i Norge trykkes gjennom samme kverna fra de knappt kan gå? Kan det tenkes at noen barn har behov for litt mer tid hjemme? Hvem skal få bestemme hva som er best for det enkelte barn, og den enkelte familie? Staten eller familien? Skal barnehagen ha hovedansvaret for barneoppdragelsen fra barna runder året?

Jeg mener debatten bør handle om barnet. Og foreldrene. Og staten. Om staten vet best om et åringen er klar for barnehage.

Det er nemlig litt spesielt med ettåringer. Separsjonangsten er på topp, mange kan ikke gå, de har ikke utviklet språk. Barnehage med alt det fører med seg av støy, stress, og relativt lite voksentid er nødvendigvis ikke det beste for alle.

Det er ingen som tar til ordet for å være hjemme med barna til de når skolealder, slik det ofte gis inntrykk av. Det er en ytelse som gis for de aller minste. Jeg vet langt verre ting staten bruker penger på. I dag tilbringer forresten over 72 prosent av norske barn over 41, 5 timer i snitt i uka i barnehagen.

Vi har altså overlatt hovedansvaret for omsorgen og oppdragelsen til barnehagen. Dette går helt stille forbi. Venstresiden som er svært opptatt av arbeidslivet og arbeidstakerens rettigheter, ser ikke ut til å bry seg nevneverdig om at barn i dag er på «jobb» langt over hva som er innafor for en voksen i norsk arbeidsliv.

Selv om jeg støtter kontantstøtten , ønsker jeg ikke kvinnen tilbake til kjøkkenbenken. Jeg er ikke «kvinnefiendtlig», som også er typisk retorikk i debatten. Jeg ønsker heller ikke å bremse likestillingen.

Jeg mener kontantstøtten er barnevennlig. Det kan være til det beste for noen barn å få litt mer tid hjemme med mor eller far. Eller få en «softere» start på barnehagelivet, med at en av foreldrene jobber redusert, for å være mer med barnet og litt mindre på jobb en liten periode. Selv om barnehagen er normen, og arbeidslinja bør og skal være det, mener jeg det likevel bør være et rom for at ikke alle er «normalen».

Så til minoritetskvinnene. Og likestillingen. Det evige problemet.

Jeg tror ikke integreringen og likestillingen står og faller på kontantstøtten. En ytelse som gis til barnet er to år. Som regjeringen har satt fem års bostedkrav til begge foreldrene for å motta. Jeg mener det er feil å snakke om kontantstøtten som «et dårlig integreringstiltak». Det er det vel aldri tenkt å være. Det er et tiltak for å gi familiene muligheten til å velge hva som passer sitt barn og familie best.

Jeg skal ikke påta meg å svare for hvordan vi skal løse integreringsproblemene. Jeg er gjerne med på å snakke om integrering og hvordan vi kan få til dette best mulig. Jeg tramper gjerne først i 8. mars-toget for alle kvinner som definitivt ikke er likestilt. Men vi bør også tørre å spørre oss selv, hvorfor er kvinnene hjemme? Hadde kvinnene vært i arbeidslivet, hvis vi bare hadde fjernet ytelsen? Hvorfor svarer syv av ti av innvandrerkvinner at de ikke ville søkt barnehageplass selv om kontantstøtten forsvant? Er det andre ting som hemmer kvinnene i å lære seg språk, å komme seg ut i arbeid?

Mitt hovedanliggende er at kontantstøtten bør bevares. Av hensyn til barna og familiene. De er få, men likevel. Vi bør kunne klare å få til integrering, uten at vi gir opp den lille delen av valgfrihet barnefamiliene har i dag.