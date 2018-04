Å korsfeste et offer

En kunstner tegner en kvinne som henger på et kors. Reaksjonene blir det han håper på. Kvinnen er Listhaug og krenkelseshysteriet er nok engang et faktum, men er ting snudd på hodet. Det er nesten så man skulle tro at det var et maleri av Muhammed, men det er det altså ikke.

Personlig slet jeg med å se at det var Listhaug, hverken den fysiske fremstillingen eller mimikken lignet i særlig stor grad på den forhenværende justis- og beredskapsministeren. Men det kan jo skyldes mitt dårlig syn og manglende fantasi.

Om ikke annet vekket gatemaleriet krenkelserhysteriet. Både dem på høyre- og venstresiden er nå kreket. Ikke minst er både KrF og et par islamaktivister lei seg. KrF mener det er smakløst. Ja, det smaker i det hele tatt ikke godt. Listhaug er da ingen Jesus, tenke seg å opphøye henne til slike høyder. Hun har tross alt gjort nasjonen til et kaldere sted, og denne endeløse vinteren er et konkret bevis på dette.

Islamaktivistene på sin side er fornærmet fordi ingen tegner et slikt flott maleri av deres fabelaktige profet hengende på et kors. Det hadde jo tatt seg ut med naken Muhammed hengende på et eller annet. Eller noe sånt. Om ikke annet klages det, noe annet hadde nok overrasket.

Krenkelser virker å være Vestens nye pandemi. Det skal ikke mye til før noen er fornærmet, krenket eller lei seg. De som er krenket tyr til moralske argumenter, ikke minst bærer ordbruken vitne om den moralske forargelse de føler. Man skulle nesten tro at vi ikke hadde kommet oss videre fra tiden før den industrielle revolusjonen.

Det tok Europa lang tid å komme seg videre fra en kultur hvor moralen stå sentralt, og æren måtte beskyttes dersom den ble utfordret. Det meste endte med dueller, og noens ære ble «reddet». De første lovene mot dueller kom på 1500-tallet. Ikke at det bidro til å redusere duell-lysten nevneverdig. Hedersmannen fra datidens Europa løste ærekrenkelsene selv.

Så tilbake til dagens moralistiske offersamfunn. I øynene til dagens moralister er det tydelig at det å være offer medfører en viss status. Dette står altså i kontrast til de duellvillige som levde for noen århundrer siden.

Men det må sies at moralistene og ofrene ikke lenger holder hus kun på den stadig mer slitne venstresiden og blant deler av innvandrerbefolkningen. Nå har også de ut på høyresiden satt seg på offertogets komfortavdeling. De har tydeligvis lært noe av venstresidens stadige ervervelser i det politiske landskapet. Det går jo så meget godt på den siden.

Denne utviklingen er nokså bekymringsfull. Om alle skal utvise moralsk indignasjon, være offer og felle tårer på vegne av sine politiske og religiøse forbilder, har vi en spennende tid foran oss.

Med det sagt er det heldigvis ingen seriøse aktører på høyresiden som har bedt kunstneren om ta "ytringsansvar", ei heller ser vi kristenfundamentalistene utstede "dødsordre" på kunstneren.