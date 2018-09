Demokrati på svenskvis

I det som ligner på scener fra en annen verdensdel og en helt annen tilnærming til demokrati spres det rykter og anklager om rasisme og såkalt muslimhat fra de svenske sosialdemokratenes Facebook-sider. Ryktene er rettet mot Sverigedemokraterna og Moderaterna.

Via sosialdemokratenes sider på Facebook har det blitt spredt rykter om Sverigedemokraterna og Moderaterna. Teksten som også ble av delt Islamisk Center i Allingsås Mosque er skrevet på arabisk. Det nevnes at disse partiene ønsker å forby og stenge alle islamske skoler, stenge muslimske gravplasser, og forby halalkjøtt. Partiene benevnes også som rasistiske.

Konsulentselskapet PWC som ble satt til å undersøke hendelsen rapporterte at de digitale sporene leder til Kuwait.

De svenske sosialdemokratene har heller ikke ønsket å ta avstand fra ryktene som er blitt satt ut via deres Facebook-sider, ei heller har de fordømt disse utspillene. De har istedenfor valgt å gå til frontalangrep på sine politiske motstandere som har vært offer for de usanne ryktene.

Det som vil være interessant er man klare å komme til bunns i hvem som står bak ryktene. Motivasjonen er det liten tvil om.

I tillegg til denne hendelsen har det oppstått en rekke andre hendelser. Rett før helgen fremkommer det at en den svenske Miljöparti-politker Ali Khalili skal ha tilbydd sine politiske motstandere fra Moderaterna 3000 stemmer i bytte mot en byggetillatelse for en moské i Alby. Ali Khalil nekter for hendelsen og forsøker å bortforklare den, dette til tross for at det foreligger opptak av samtalen som fant sted. Khalili har nå valgt å fratre sin stilling som lokalpolitiker. Moskeen som ønsket å erverve byggetillatelsen er tilknyttet Islamiske Förbundet i Sverige (IFiS).

I en forskningrapport skrevet for Myndigheten for sämhellsskydd og beredskap om islamistisk påvirkning i et flerkulturell samfunn fremkommer det at bevegelser med sterke bånd til Det muslimske brorskapet (MB) opererer i blant annet Sverige. En av disse organisasjonene er Islamiske Förbundet i Sverige (IFiS).

I samme rapport fremkommer det at MB aktivt sprer propaganda og skaper steile fronter mellom muslimer og ikke muslimer. det nevnes blant annet hvordan MB-tilknyttede organisasjoner i Sverige bruker «islamofobi» og anklager om dette som et retorisk verktøy for å oppnå sine målsetninger og kneble meningsmotstandere.

Det må også legges til at Kuwait har sett en betydelig økning i aktivt fra brorskaps tilknytte organisasjoner. Noe som er nokså oppsiktsvekkende for et land som Kuwait som knapt tillater politisk aktivitet.

Summen av hendelsene som har funnet sted i løpet av det svenske valget levner liten tvil om at Sverige er en annen verden, og til tider ligner det mer på et land i Midtøsten enn Skandinavia. Enkelte har valgt å kalle söta bror for sjuka bror. Dessverre ser det ut som de til en viss grad har rett. Innvandring er ikke kun en fiktiv problem forårsaket av en eller annen norsk statsråd, eller en debatt som kun finnes blant innvandringskritiske nordmenn. Innvandring er til og med i ferd med å true de demokratiske prosessene og sette det svenske samfunnet under enda større press.