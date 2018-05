Enøyd om debattklimaet

Ansvarlig redaktør i Aura avis, Lars Steinar Ansnes, er drittlei Listhaug, og uttrykker en viss frykt for at ungdomspolitikere lar seg skremme vekk fra politikken på grunn av «Listhaugs retorikk».

Det er hederlig at Ansnes inntar dette standpunktet og later til å være bekymret for ungdommen, men hadde han vært tilhører på en gjennomsnittlig skoledebatt hadde han nok mistet nattesøvnen i en lengre periode.

Generelt uttrykkes det en viss bekymring for at Norge har blitt et kaldere samfunn, noe som også ble uttrykt av AUF under 1. mai-talene her i Telemark. Men det er tydelig at man har lett for å glemme egne bidrag til å gjøre Norge til et såkalt kaldere samfunnet.

Det er vanskelig å stadfeste hva man egentlig mener med at Norge har blitt et kaldere samfunn. Dersom man skal måle dette basert på ulikhetene og regjeringens prioriteringer så faller påstanden på sin egen urimelighet.

Vi har aldri hatt mindre ulikhet i Norge enn i dag. Dette viser blant annet prioriteringene i statsbudsjettet hvor tiltak som reduserer forskjellene som for eksempel en omfattende velferdsstat prioriteres. Skal man ta utgangspunkt i dette så ser det ut som den «blåblå»-regjeringen faktisk ekstremt opptatt av å skaffe et varmere samfunn hvor alle har mulighet for å lykkes.

Dersom Ansnes mener at det handler om retorikk burde han også skimte litt til venstresidens bidrag til et stadig hardere debattklima.

Under sist valg var ikke AUFs representanter snaue med anklagene. Politiske motstandere i andre partier ble anklaget for å ikke bry seg om barn som drukner i Middelhavet.

Noe Mani Hussaini selv innrømte i et intervju i Morgenbladet, riktig nok ville ha gjerne utdype påstanden, men Morgenbladets journalist avbryter ham og stiller spørsmålet på nytt:

-«Se dem drukne»? Tror du virkelig det er det de vil?

-Nei, men det er politikk.....

Hussaini fortsetter med å forklare seg «jeg mener....vi har fått en polarisert debatt...»

Det å påstå at ungdoms politkere vil se andre mennesker drukne er en nokså absurd påstand. Man skal være en nokså kynisk politiker når man anklager andre for å ha slike holdninger.

Påstanden ble fremsatt av AUFs egen leder Mani Hussaini. Dette burde vekke like mye bekymring hos Ansnes som Listhaugs retorikk.

Det ikke være første gangen Mani Hussaini er ute i hardt vært. For to år siden ville han "kaste kjerring på hue ut av regjeringa". Kjerringa han refererte til var Listhaug.

Dette skaper neppe det «glovarme» samfunnet som Ansnes drømmer om.

At Listhaug fører en hard retorikk og er nokså direkte mot sine politiske motstandere er intet nytt, ei heller at venstresiden reagerer.

Selv om politiske motstandere fører en retorikk som ikke anses som akseptabel, burde man først og fremst kreve en viss anstendighet blant politikere i egne rekker.

Det vil i det hele tatt ikke være så dumt om venstresiden begynner å fokusere litt mer på egne politikk og fremtoning. Det kan hende det er en taktikk som vil gi flere velgere, og kanskje til og med føre til et noe hyggeligere debattklima hvor også ungdommen kan tenke seg å bidra.