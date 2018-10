Hareides underlige veivalg

Hareide spiller et høyt spill der han forsøker å tvinge eget parti til å velge side, men han har ikke andre valg dersom han skal få en verdig exit fra toppledelsen i partiet.

Dessverre har ikke Hareide oppnådd stort som partileder og det å vinne i et såkalt moralsk veivalg vil gi ham en annen status i KrFs partihistorie. Er han heldig vil han bli husket som partilederen som ønsket å gjøre Norge til et varmere sted. Litt uvisst hva det egentlig betyr, men det er i alle fall bedre enn å bli husket som partilederen som ikke oppnådd stort.

I løpet av de årene Hareide har sittet ved roret i Kristelig Folkeparti har partiet mistet over 8000 medlemmer. Det er liten tvil om at partiledelsen må ta litt av ansvaret for dette. Under Hareide har KrF valgt å snakke om abstrakte og lite håndfaste saker, som igjen bidrar til en viss fremmedgjøring av velgerne. Noe som igjen speiles i medlemstapet partiet til Hareide har opplevd. Det må også legges til at KrFs langvarige og pågående vervekampanje har også hatt betydelig effekt på økningene i medlemstall den siste perioden.

Til tross for at KrF har støttet den borgerlige regjeringen har de ikke vært fremmed for å utsette den samme regjeringen for urimelig press. Skal man bruke sterke ord kan man til og med påstå at Hareide har opptrådt illojalt mot regjeringen som har støtt mange av KrFs noe utdaterte hjertesaker. Det er ikke alltid like lett å vite hva KrF står for, de har mistet litt av bredden i politikken sin.

Det er også et visst hamskifte i partiledelsens ordbruk om Israel. Grunnfjellet i Kristelig Folkeparti har tradisjonelt stått på Israels side, de har støttet jødenes rett til å ha et hjemland og deres rett til å forsvare dette. Hareide bryter med partiets tradisjonelle ståsted når han nå ønsker å samarbeide med SV og AP. I tillegg sier han at Israel er som enhver annen stat, noe som ingen andre KrF-ledere tidligere har uttalt. For KrF-ere er ikke det hellige land som et eller annet tilfeldig jordstykke.

SV og deres medlemmer har i lang tid vært tilhengere av akademisk og intellektuell boikott av Israel. Mange SVere er sågar hardnakkede medlemmer av boikottbevelgelsen, BDS. En av BDS’ fremste talspersoner er Lars Gule. Mannen som ikke trenger noen ytterligere introduksjon er ikke kjent for å være vennligsinnet mot Israel og israelere.

Arbeiderpartiet er heller ikke fremmed for tanken om boikott. En betydelig del av LO, som er APs hovedsponsor og støttespiller, har ved flere anledninger ymtet frempå at de ønsker en boikott av Israel. Senest våren 2017 var dette et tema, men forsøket ble blokkert av ledelsen i LO.

En annen problemstilling som kommer til å ri venstresiden og KrF som en mare er pengebruken. Ap og Sp har vært veldig klare på at de kommer til å øke bevilgningene til Forsvaret dersom de kommer til makten. KrF på sin side ønsker å øke forbruket på andre områder.

Hvor alle disse pengene skal komme fra er man ikke sikker på, for ingen vil bruke mer av oljepengene. Det vil medføre at noens valgløfter må ofres. Jeg antar at KrF kommer til å bli den store taperen i en koalisjon med venstresiden.