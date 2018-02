minoritetenes problemer er alles problemer

Under Høyres integreringskonferanse, som ble avholdt i desember på Stortinget, sa statsminister Erna Solberg: «Minoritetenes utfordringer er alles utfordringer». Denne tilnærmingen gjennomsyrer regjeringsplattformen fra Jeløya.

Regjeringsplattformen gir et godt utgangspunkt for integreringsarbeidet i de kommende fire årene. Det er tydelig at de tre partilederne har hatt noen krevende diskusjoner før de har kommet til enighet rundt noen av de mest sentrale og krevende temaene for regjeringen.

La meg starte med å påpeke at det er godt å se at regjeringsplattformen i store trekk tar innover seg at kapasiteten til å integrere må ses i sammenheng med antall innvandrere. Ikke minst presiserer plattformen hvilken type kvoteflyktninger man ønsker å ta imot. Det å prioritere kvoteflyktninger som har størst sjanse til å la seg integrere er klokt, og et langt steg i riktig retning. Det er også riktig fordi det dreier seg om reelle flyktninger med beskyttelsesbehov. Norge skal følge opp sine forpliktelser, og gi mennesker på flukt fra krig og forfølgelse en trygg havn.

Regjeringsplattformen er realitetsorientert når den også anerkjenner at man ikke kan

ta imot flere kvoteflyktninger enn dagens nivå dersom vi får utfordringer med å integrere dem som allerede er her. Dette er en erkjennelse som blant annet Arbeiderpartiet og dets potensielle samarbeidspartnere sliter med å ta innover seg.

I en tid hvor det stadig avdekkes at individer har fått opphold i Norge på falske premisser, er det godt å se at regjeringen styrker innsatsen for å avdekke disse. Her sendes det klare signaler.

Regjeringen skal også jobbe for å styrke tilhørighetsdelen av integreringen. Testing av norskkunnskaper ved 4-årskontrollen skal sikre at barn med spesielle behov får nødvendig oppfølging før skolestart. Denne typen tidlig innsats er avgjørende for mange barn med innvandrerforeldre.

Skolen er selve motoren i sosial mobilitet, og den viktigste institusjonen for å skape tilhørighetsfølelse og sikre innvandrerbarn en god og trygg fremtid i Norge. Dermed er det viktig at vi sikrer at flest mulig barn lykkes på skolen. Tidlig språktesting er et sentralt grep, som bør ses i sammenheng med tidlig innsats på 1-4 trinn.

Et annet viktig tiltak, som jeg personlig setter ekstremt stor pris på, er punktet som omhandler kjønnsdelt undervisning. Punktet lyder slik: «At undervisningen ikke skal kunne kjønnsdeles av kulturelle og religiøse årsaker. Det har en egenverdi at jenter og gutter har felles undervisning i alle fag.» I mitt hjemfylke Telemark har fylkeskommunen og enkelte kommuner vært svært unnvikende i dette spørsmålet. Det er ikke formålstjenlig at jenter og gutter deles i undervisningen. Det skaper et kunstig skille mellom kjønnene. Det skaper unaturlige terskler, og vanskeliggjør fremtidig sameksistens både i og utenfor arbeidsplassen. I enkelte miljøer vil kjønnsdelt undervisning være et ledd i æreskulturen, hvor jenters kropp syndiggjøres og problematiseres.

Jeg anser dette som et av de viktigste punktene i regjeringsplattformens integreringsdel. Et slikt tiltak bidrar til å bekjempe patriarkalske strukturer, og avlive myter om kvinner og jenter.

Dette punktet må sees i sammenheng med videreføringen av den forrige regjeringens innsats mot sosial kontroll. Det å bekjempe sosial kontroll er meget viktig av flere grunner:

Ved bekjempelse av sosial kontroll skapes håp for mange jenter og gutter. Det er viktig å ikke glemme guttene i denne sammenheng. Det er langt på vei de som settes til å forvalte det sosiale kontrollregimet på vegne av familien. Innsatsen mot denne typen uønskede kontrollregimer vil også bidra til at flere kvinner blir yrkesaktive, og gjennom dette blir selvstendige og i større grad deltar i samfunnet. Konkrete tiltak mot ansiktsdekkende plagg og religiøst begrunnet arbeidsvegring viser likeledes vilje til å gå lenger enn man gjorde under forrige regjeringsperiode.

Jeløya-plattformen danner et godt utgangspunkt for innvandrings- og integreringsarbeidet i de kommende fire årene. Men da må også partiene i opposisjon forstå at alt ikke kan løses med å kaste mer penger etter det.