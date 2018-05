Trump sender et klart signal

Samtidig som iranske representanter i nasjonalforsamlingen brenner amerikanske flagg, sender landets ledelse sine barn til USA for å studere og bosette seg der. Det sier ganske så mye om spillet som nå foregår.

Trump gikk til valg på slagordet «make America great again», noe han tydeligvis tar på alvor. Slagordet gir utslag på mange forskjellige plan, blant annet i USAs relasjon med Iran.

Iran har i årene siden invasjonen av Irak i 2003 blitt en betydelig regionalaktør. Landet har vært dypt involvert i konflikten i Afghanistan og Irak. I de siste årene har prestestyret i Iran også vært Assads største og sterkeste støttespiller. Irans maktprojeksjon har heller ikke avtatt som et resultat av atomavtalen. Irans tilførsel av våpen og knowhow til Hizbullah fortsetter, og proxykrigene i Yemen og andre steder vedvarer med samme intensitet.

Iran har altså brukt Atomavtalen for å styrke sin posisjon, og ytterligere destabilisere Midtøsten. Atomavtalen inneholder heller ingen klausuler om Irans nokså omfattende rakettprogram. Som den iranske utenriksministeren Zarif uttalte så er det rakettprogrammet en viktig del av Irans moderne forsvarsstrategi.

Etter at Atomavtalen ble inngått har handelen med Vesten økt, men USAs andel utgjør en liten del av Irans totale handel med Vesten. De første tre månedene i 2018 lå den på ca 32 millioner dollar, tallene for 2017 viser at den totale handelen utgjorde i underkant av 200 millioner dollar. Til sammenligning eksportere Tyskland for over 3,5 milliarder Euro.

Avtalen med det franske oljeselskapet Total ligger på ca 4,8 milliarder. Avtalen er inngått for å bygge ut verdens største gassfelt, Sør-Pars feltet. Dette feltet vil selvfølgelig få enorm effekt for det regionale og muligens globale gassmarkedet. Blant annet Tyrkia har utvist stor interesse for iransk gass.

Irans avhengighet av handel med Vesten skinner også i gjennom i Rouhanis uttalelser. Senest etter USAs reinnføring av sanksjonene mot Iran uttalte han at Iran står ved avtalen med de øvrige partene, og ser at de kompenserer for den tapte handelen.

Kina er Irans desidert største handelspartner. Handelen utgjør ca 37 milliarder dollar, hvor av 18,6 er kinesisk eksport til Iran. Noe som Trump og hans stab garantert har lagt merke til

De siste månedene har medført store økninger i prisen på valuta. Prisen på amerikanske dollar, euro og britiske pund har økt betydelig. Dette har fratatt iranske selskaper kjøpekraft og lammet import/eksportmarkedene.

På en annen side har vi Irans politiske og militære handlingsrom. Iran har liten interesse og appetitt for en direkte konfrontasjon med USA og eventuelt Israel. Noe som skinner gjennom i utforming av forsvarsdoktrinen og faktiske handlinger.

Irans overordnede doktrine siden den svært kostbare Irak-Iran krigen har vært å bekjempe eller holde landets «fiender» lengst mulig unna egne grenser. Noe som også kommer til synet gjennom involvering i konflikten i Syria og Yemen, og rollen Iran spilte både i Afghanistan og Irak siden 2003.

USAs reinnføring av sanksjonene vil i liten grad påvirke livet til den gjennomsnittlige borger i Iran. De fattige har ikke sett endringer i deres levekår og fremtidsutsikter til tross for at sanksjonene ble løftet.

Dermed kan man påstå at Trumps sololøp handler i større grad om nettopp Trumps «make America great again» valgkamplovnad, både i handelsinteresser og ikke minst i signalene som sendes til USAs allierte.

Skrotingen av avtalen er også et klart signal til Nord-Korea om at avtalen ikke kan brukes som en mal for en fremtidig atomavtale med USA.