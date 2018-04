Tull med forsvarsfakta

I et tilsvar på mitt innlegg signert Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen 17. april 2018, slenges det ut flere påstander som er vanskelig å etterprøve og bekrefte. I disse Twitter-tider kan man ikke forvente annet.

Det påstås to ganger at departementet har fulgt ”et klart fagmilitært råd”. Dette er en sannhet med store modifikasjoner. Forsvarsministeren har forholdt seg til Forsvarssjefen i rollen som rådgiver i Forsvarsdepartementet og ikke som selvstendig etatsjef. Landmaktsutredningen var ikke et råd fra Forsvaret, men fra Forsvarsdepartement. Riktig nok ble utredningen ledet av forsvarssjefen, men det er milevis mellom et fagmilitært råd og et råd fra ministerens eget departement; oversett av politisk ledelse selv. Skal man få råd man liker å høre så er det bare å henvende seg til sine egne, og det har ministeren gjort til gangs.

La oss være ærlige. Dagens stridsvogner - som ble innkjøpt brukt fra Nederland på tidlig på 2000-tallet - ble produsert i 1983. De avslutter sin levetid i 2020. Det er derimot ikke riktig at teknologien vi behøver ikke var tilgjengelig da departementet stanset moderniseringsprogrammet for dagens stridsvogner i 2016. Forsvarsdepartementets egne økonomiske rammer for prosjektet gav rett og slett ikke rom for en slik moderne stridsvogn.

De fleste norske foreldre vil i dag kvie seg for å sende sine 18 åringer ut på veien i en sliten veteranbil. Likevel synes regjeringen det er greit å planlegge med at våre soldater skal ha teknologi og kjøretøy som hører hjemme på teknisk museum; når det ikke bare er de unge soldatenes liv det gjelder - men også nasjonens overlevelse.

Landmaktproposisjonen fra oktober 2017 konkluderte med at Hæren må ha stridsvogner. De skulle komme etter 2025, men hvorfor så sent? I behandlingen av samme proposisjon i januar 2018 konkluderte Stortinget klokt med at dette måtte tilføres raskere og at Regjeringen måtte komme tilbake med en plan for innføring og finansiering våren 2018.

Fagmilitære beregninger, både norske og allierte, viser at stridsvogner er avgjørende for at et fellesoperativt forsvar skal kunne fungere på land - der menneskene bor. Dermed er moderne og kampklare stridsvogner avgjørende for Forsvarets mulighet til løse oppdraget vi gir dem; forsvare landet og utkjempe våre kriger på våre vegne. Det er en moralsk plikt å sørge for at vårt lille, helt marginale, forsvar er oppdatert med moderne kampmateriell, samtidig som personellet holder et høyt treningsnivå.

Det bryter sjeldent ut krig i regnearkene i departementskontorene eller hos rådgiverne på Stortinget, men for soldatene er krig en del av virkeligheten.

Den unnvikende tilnærmingen til disse utfordringene kan i ytterste konsekvens koste norske soldater livet. Mens alle våre allierte moderniserer, venter vi på at ny teknologi på magisk vis skal materialisere seg før tiden.

I 1940 erfarte Norge selv konsekvensene av å henge etter militært, sammen med en politisk naiv tro på evnen til å manøvrere i det internasjonale samfunnet på en måte som forhindret krig. Å holde en selvstendig nasjon med et troverdig forsvar er et tidl øst ansvar. Norge trenger fleksibel, fellesoperativ evne, med en sterk landmakt. Forsvaret trenger moderne stridsvogner som er digitaliserte, med overlegen ildkraft og moderne beskyttelsesteknologi. Og de trengs nå!