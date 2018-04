I kjølvannet av den nå henlagte politisaken i Skien kommer det en ny debatt om anti-rasisme, rasisme, religiøst betont hat og det som verre er.

Saken startet med en påstand om hatvold mot ei muslimsk jente. Antirasistisk Senter (ARS) velger å slå saken stort opp. Det går kort tid før politiet henlegger saken på grunn av fraværet av bevis som understøtter saken, men ARS velger å ytre at de fortsatt har tillit til jentas forklaring. Altså stoler man ikke på politiets vurderinger.

Det er nobelt å stå ved ei ung jenters forklaring, om ikke annet for å støtte henne. Kanskje jeg hadde gjort det samme, for det kan umulig være lett å snu når påstandene har resultert i såpass sterke reaksjoner. Dette er det samme reaksjonsmønstre som vi ser hos kvinner og menn som kommer med grove og uriktige påstander. Det er umulig å snu. Man er fanget i en selv bygd labyrint.

Så tilbake til ARS og deres reaksjonsmønster i denne saken. Hvilke signaler sendes ved å påstå at at man fortsatt har tillit til jentas forklaring, til tross for fullstendig fravær av alt bevis? Jo, da må politiet lyve, men det er ikke kun politiet som lyver. Det samme gjelder bussjåføren, andre passasjer, og videoovervåkningsbildene er også manipulert. Kanskje hele samfunnet misliker muslimer?

Det er dette signalet ARS sender ved å innta denne posituren. Samfunnet misliker muslimer.

Det er ikke så uvanlig at ARS i den siste perioden har bidratt til å svekke tilliten til samfunnet og statsinstitusjoner.

I et innlegg på nettsiden til Antirasistisk Senter står det følgende:

«Politiet i Norge har tradisjon for å være brutale mot rasifiserte. Politiet i Norge har både skadet og tatt livet av rasifiserte, enten direkte eller indirekte. Politiet stoppet oss uten grunn da vi var ungdommer på Groruddalen, de gjør det samme i dag med nye ungdommer.»

Ja, for dette bidrar jo til å bygge tillit og skape sterke bånd til Norge og nordmenn. Hadde jeg nettopp ankommet Norge fra et land som Syria, Iran eller Afghanistan hadde jeg jaggu satt chaien i vrangstrupen om noen hadde fortalte meg noe slikt.

Det er nemlig slik at mange med innvandrere har svært lav tillit til statens maktapparat. Tilliten blir ikke sterke av at slike ubegrunnede påstander spres via en side som skal jobbe mot rasisme. I tillegg bidrar ARS til å skape skepsis mot innvandrer i blant den etnisk norske befolkningen.

Etter hendelsene i nyttårsaften 2015 skrev leder i Antirasistisk senter Rune Berglund-Steen følgende på Verdidebatt:

«I debatten på Verdibørsen forsøkte jeg å anskueliggjøre et enkelt poeng, nemlig at hendelser knyttet til muslimer fester seg i manges frykt og fantasi på et annet vis enn eksempelvis nyheter om seksuelle overgrep begått av hvite europeere. Risikoen for generaliseringer er stor, i et offentlig klima hvor muslimer allerede er et yndet objekt for både fordommer og hat.»

Min påstand er at det å spre falske påstander om rasisme, rasistiske handlinger og hatvold vil feste seg like lett og rask hos innvandrerbefolkningen, dette vil pulveriserte dyrkjøpt tillit. Tillit som trengs for å bygge et fellesskap hvor innvandrere kan ta kontakt med myndighetene om noe skulle gå galt, et samfunn hvor innvandrer våger å sende sine barn til barnehager, et samfunn hvor innvandrer tør å ta bussen.

Det skal være bortenfor enhver tvil at vi bor i verdens minst rasistiske land, hvor myndighetene, og i særdeles stor grad borgerne følger loven og vil hverandres beste.

Å spre usannheter om Norge som en rasistisk nasjon med rasistiske institusjoner er feil og misvisende. De er destruktiv, og det vil skape forutinntatthet på begge sider.