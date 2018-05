Vår smerte og ubehag som soldater skal ikke være til bry for andre

Ett av sitatene jeg husker aller best fra TV-serien «The Pacific» er når legen Edward Sledge senior skal ta farvel med sin sønn som skal reise til Stillehavet for å delta i kamphandlingen mot Japan. Hans kommentar er treffende og tidløs:

«Det verste med å behandle soldatene fra første verdenskrig var ikke at de hadde fått kroppene sine revet i stykker, men det var at deres sjel hadde blitt revet ut. Jeg kommer ikke til å klare å se deg i øynene og se fraværet av kjærlighet, fraværet av en gnist.....fraværet av liv...»

Sommeren har meldt sin ankomst, og jeg er nok en gang sammen med noen tidligere kolleger fra hæren. Jeg tjenestegjorde med flere av dem i diverse kontingenter i internasjonale operasjoner på 2000-tallet.

Vi møtes med ujevne mellomrom i brylluper og andre festlige lag, og som oftest har vi det nokså hyggelig sammen. Men denne gangen står vi ved båren til en tidligere kollega. En ung soldat og veteran i begynnelsen av 30-årene.

Denne veteranens liv ble ikke brått avsluttet av terrorister, kriminelle eller opprørere. Han valgte selv å sette en stopper for sitt eget liv.

Til tross for høy utdannelse og en god sivil jobb, orket han ikke mer.

De fleste husker ham som en sosial kar, han var glad i musikk. Han huskes som en nysgjerrig og ydmyk kar. Det var ikke ofte han ikke stilte opp, om det var problemer med et eller annen musikkprogram eller flytting av møbler så stilte han opp.

Norske soldater forbereder for kvelden.

Men de siste åra hørte gutta mindre og mindre fra ham, han ble mer og mer innesluttet. Var mer og mer alene. De fleste i avdelingen hadde mistet kontakten med ham. I begravelsen kunne familien fortelle oss at han hadde blitt mer og mer fraværende, snakket mindre og mindre med venner og bekjente. Mønsteret var der.

Hva denne tidligere soldaten slet med er vanskelig å få fatt på, men de som tjenestegjorde med ham siste runde i internasjonale operasjoner sier at han ikke var så ivrig som han hadde vært tidligere. Noen av gutta kunne fortelle at de allerede da hadde begynte å ane ugler i mosen. Men så kom avdelingen hjem og han tok farvel med avdelingen.

Ved å bli sivil ble avstanden mellom ham, enheten og gutta større. Samfunnet på utsiden av Forsvaret sliter med å forstå referansene, sjargongen og innholdet. Det var nok ikke alltid like stor mulighet til å være frittalende om livet i Forsvaret, og livet han hadde ledet frem til han ble sivil.

Det aller mest krevende med begravelsen var å kondolere til familien. Det å se sorgen i øynene til søsken, foreldre og besteforeldre var vanskelig. De hadde spørsmål som vi ikke hadde svarene på. Men de uttrykte takknemlighet for at vi stilte mannsterke opp og bar kisten til vår gamle medsoldat og tok farvel med ham. De mente dette var viktig for barnet deres.

Som soldater er vi vant med å trene på enkeltmomenter til det kjedsommelige, til bevegelsen blir en ryggmargrefleks. Vi er vant med å føre en hard tone med hverandre. Vi er vant med å forsere fysiske og mentale hindringer, for det må til for å overleve og løse oppdraget. Vi blir også vant med å såkalt «lide i stillhet », for min smerte og ubehag skal ikke være til bry for andre.

For våre familier, våre venner og utenforstående er det vanskelig å forstå hvordan vår hverdag som soldater kan se ut, og dermed blir det også vanskelig å snakke og fortelle om de utfordringene man står overfor når man kommer hjem igjen.

En norsk soldat får oversikt under en rutineoperasjon i Kabul i 2004.

Av og til er det enklere å fortelle om bagateller, enn å forklare hvorfor man har tillagt seg sære vaner etter en «tur ute». Samfunnet er som oftest opptatte av andre ting, og det med rette. Krig er en fjern hverdag for «folk flest», og godt er det.

Det er skrevet «handlingsplaner» for å ivareta de hjemkomne etter internasjonale operasjoner, men det er langt fra handlingsplanene til innsats og handlinger som gir effekt for de hjemkomne soldatene og deres familier. De færreste inntrykk og minner viskes ut 12 måneder etter at man har kommet hjem fra operasjonene. De varer livet ut. Dette bør både politikere og Forsvaret ta høyde for.

Ja, det dør stadig færre soldater i krig, men de arr som etterlates i enkeltes sjel gjør til tider større skade enn skudd- og splinter.

Vår tidligere kollega snakket lite om det som plaget ham, som en god soldat led han i stillhet til han ikke orket å lide mer.

Det er mange andre som også lider i stillhet der ute, og det er ikke begrenset til dem som bidrar til internasjonale operasjoner via Forsvaret.

Alle disse fortjener en anerkjennelse og oppfølging som er verdig den innsatsen de har nedlagt for Norge og for oss, på vegene av våre politikere.