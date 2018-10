Ytringsfriheten ofres for husfreden

Fra tid til annen kommer det uttalelser om at vi har mer ytringsfrihet enn noen annen gang i vår historie. Dette kan nok isolert stemme, samtidig er denne ytringsfriheten stadig under press, enten det er hårsåre samfunnsdebattanter, totalitære regimer eller nå den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Den seneste nyreslaget tildelt ytringsfriheten kommer i form av en dom i den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Dommen kommer i forbindelse med en sak fra 2009. En østerrisk kvinne sier et par ord om den velkjente profeten, hun uttaler seg om hans ekteskap med Aisha. Da ekteskapet ble inngått var Aisha 9 år gammel. Mangfoldige islamske tekster bekrefter dette.

Kvinnen dømmes i to rettsinstanser i Østerrike, hun anker saken til EMD. Torsdag kom EMDs dom. EMD vurderer det dithen at kvinnens uttalelser er på utsiden av det som fremmer objektiv debatt. Uttalelsene defineres som et angrep på islams profet. EMD fortsetter med å si at disse uttalelsene kan nøre oppunder fordommer og forstyrre den «religiøse freden».

Det er en interessant formulering.

EMD vurdere at kvinnen hadde til intensjon om å feilinformere om Mohammed ekteskapelige forhold, og gjennom dette undergrave hans posisjon. Saken dreier seg om en person som døde for 1400 år siden. Utsagnet kan oppleves som provoserende, men på ingen måte en usannhet.

Dommen I EMD er nedslående lesing. Man kan spørre seg hvordan denne uttalelsen faller på utsiden av ytringsfrihetens grenser.

Denne dommen vil langt på vei åpne for at de regimer som i dag straffeforfølger religionskritikere kan gjøre det med større styrke, og nå med en dom i hånden som sier at det er greit å straffe relgionskritikere.

Denne dommen er også interessant når man vet hvilken holdning konservative muslimer har til ytringsfrihet, og hva som anses som akseptable reaksjoner overfor dem som krenker profeten. Undersøkelse etter undersøkelse viser at en større andel av muslimer bosatt i Vesten enn andre religiøse grupper mener at dem som tegner karikaturer av profeten bør straffes. Voldsbruk anses ofte som en akseptabel straffemetode.

Denne dommen vil åpne portene for en rekke implikasjoner som EMD neppe har vurdert. Setter man denne saken i sammenheng med uttalelsen fra FNs menneskerettighetskomite om at det franske niqab-forbudet er et brudd på religionsfriheten har Vesten en nokså underholdende fremtid foran seg.

Man får være takknemlig for at man engang levde i et samfunn hvor straff for blasfemi og slikt var dagligdags, det blir nok enklere å tilpasse seg det nye Europa dersom denne utviklingen videreføres.

For når man først har begynt å gi etter er veien kort til at man velger bort deler av ytringsfriheten for å beholde husfreden.

Spørsmålet er om husfreden man får er verdt å ofre det aller mest grunnleggende i et demokrati, nemlig ytringsfriheten.