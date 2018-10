-Jeg drikker tre liter Pepsi Max hver dag

Sist helg var jeg på guttetur på Sørlandet. Vi stoppet bilen på Eurospar-butikken på Brokelandsheia som ligger ved E18 mellom Kragerø og Risør. Det var starten på helga. Jeg sto i kø bak en dame på ca 40 år. Hun kjøpte 16 halvannen liter flasker med Pepsi Max. Det er 24 liter brus.

24 liter brus er ganske mye. Ja, det er kanskje ikke mye for de som reiser langt, de som drar til Sverige eller Danmark for å hamstre. Men jeg syns at 24 liter er mye i en helt alminnelig, norsk butikk, med helt alminnelige priser.

I alle fall når en person skal drikke opp alt sammen helt selv. For dette spør jeg damen om.

-Skal du drikke opp alt sammen selv spør jeg, og hun bekrefter det. Dessuten forteller damen at hun drikker tre liter Pepsi Max hver dag, og noen ganger mer.

Alt med måte, sa man før. På den tiden var de fleste nordmenn tynne. Svært få viste hva en pizza var. Pizza kom ikke til Norge før på 1970-tallet. Når vi gikk i barnebursdager fikk vi noen ganger bare hver vår lille kvart-flaske med Cola eller Solo. En slik flaske inneholdt veldig lite brus. Jeg ville gjerne drikke mer. Jeg har ingen ting negativt å si om brus. Jeg kan for eksempel bli helt mo i knærne bare ved tanken på en halv liter med ananas-brus fra Oskar Sylte. Dette mener jeg er en ærlig sak.

Men, som sagt alt med måte. Dette er en stor og tung bærebjelke i vår norsk moral: Alt med måte. Det er her jeg begynner å lure på hvor grensen går. Det er sikkert greit å drikke en halvliter eller to i løpet av en dag. Men seks flasker om dagen, det tyder jo på at du ikke har kontroll i livet ditt, at du ikke klarer å beherske deg. Det er jo slett ikke bra i Norge å ha det slik. Hvis du ikke har kontroll på dette området, hvordan har du det da på andre viktige områder? Lar du barneoppdragelse eller noe annet viktig seile sin egen sjø? Gjør du det? Er du en god rollemodell eller har du smittende usunne vaner? Ting henger jo sammen og vil aldri bli tilgitt. Se for eksempel på denne fyren i USA som nær voldtok en dame da han var bare unggutten, og det skulle ekskludere ham fra å bli høyesterettsdommer, 36 år senere. Nå var jo det vel så mye politikk som moral, men likevel.

Vi lever i en kultur med forakt for svakhet. Når noen tegn på svakhet, som røyking forsvinner, ser vi etter nye. Vi liker å føle: Jeg er bedre enn deg, slankere, sunnere, bedre trent, mindre ensom og med flere følger på Instagram, der jeg kan poste hvor fantastisk bra jeg har det. Jeg har liksom ikke sett noen i Norge som har postet et bilde av 16 halvannen liter flasker med Pepsi Max med teksten: "Gleder meg til helga". Jeg har ikke det.