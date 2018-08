10 gode råd som redder menn på shopping

Jeg var sammen med kona og to store døtre som ivrige gikk løs på særlig Tokyos eventyrlige muligheter for shopping. Mang en skilsmisse og alvorlige konflikt har blitt startet under slike forhold. Jeg har derfor laget 10 gode råd til deg som mann.

1) Forbered deg på fjelltur

Denne shoppingturen gikk gjennom en steinørken av skyskrapere og annen bebyggelse i opptil 42 varmegrader med høy luftfuktighet. Man bør her tenke som sherpaene i Himalaya, kle seg etter forholdene og være kritisk til hvor mye du skal bære med deg. Ørkenantrekk med gode sko, vandrestav, lett ryggsekk og luftig bekledning er lurt. Husk hyppig hvile og restituering i oaser med aircondition-anlegg.

2) Dropp alkohol

Jeg skjønner at du kan bli fortvilet, trenge trøst og få veldig lyst til å drikke mye øl underveis, men dette frarådes. Alkohol er vanndrivende og gjør at man hyppig må gå på toaletter som ikke alltid er lette å finne i kjøpesentrene. Noen steder er for eksempel herre- og damedo spredd i ulike etasjer. Det kan være lange do-køer. Evnen til å takle konflikter blir dessuten skadet av alkohol.

3) Rasjoner kaffen

Husk at også kaffe er vanndrivende. Rasjoner med antall kaffekopper på kafé. Husk at du skal holde en hel dag og må spare kreftene og blæra.

4) Drikk mye vann

Jeg tenker økonomisk og kjøper inn vann i store partier som jeg heller over i mindre flasker og fryser til is og har i sekken. Dette bringer kostnadene ned til et minimum og gjør at jeg kan forsyne meg selv og de andre i ekspedisjonen med store mengder vann som er helt avgjørende for å opprettholde alt liv på planeten, også den delen som er på shopping.

5) Husk matpakke

Jeg vil varmt anbefale å ha et lite lager av nøtter, tørket eller frisk frukt, gjerne også matpakker, hvis kulturen tillater dette. Her er det dessuten mye penger å spare.

6) Sukker-sjokk

Du er sjelden mer enn noen meter unna et spisested, og det er jo fint, men man bør være bevist risikoen som følger med my småmat, (varm og kald) og legge en plan for lunsj, kaker og snacks, kanskje sette en grense på tre deserter pr. person pr. dag, eller noe, og ta gjerne en prat om faren for overvekt på flyet hjem.

7) Ta pauser

Å la kvinner shoppe i fred, mens menn gjør helt andre ting er en løsning som nok mange velger, men dette skaper ikke følelsen av å være sammen på ferie. I stedet vi jeg anbefale at mannen blir innvilget noen pauser der han får være alene med sine tanker og følelser, gjerne på en kafé med en god bok (se bildet jeg har lagt ved). Men vær forsiktig med kakene, da dette lett kan utvikle seg til trøstespising.

8) Shoppe litt selv

Noen kvinner syns det er kjempegøy og være shopping-konsulent, så sett gjerne av noen minutter daglig der du later som du liker å handle til deg selv.

9) Lag oversikt over det verste

Noen butikker er verre enn andre. Jeg kan for eksempel like å være en liten stund i butikker med sportsutstyr, mens jeg får angst av skobutikker. Det er viktig å kjenne sine fobier og lage en plan. I alle kriger er det viktig å kjenne fienden godt.

10) Husk å smile

Hvis du for eksempel etter 26 timers flytur lander på Gardermoen, i det som for meg er klokken fire om natten, og du som jeg, opplever at en datter plutselig får lyst til å bruke litt ekstra tid på å finne ut hvilken parfyme hun skal velge å kjøpe, så smil. Jeg vet at det ikke er lett. Men gjør det. Smil.