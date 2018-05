Døden - ny vekstmotor i utkant-Norge

Skifteattest også kalt «dødsgebyret» av politiske uvenner er noe man trenger for at arvingene skal kunne starte boarbeidet, for eksempel avslutte bankkonti, selge bolig og verdipapirer, inngå avtaler og slikt.

Det er som kjent bare to ting som er helt sikkert her i verden, og det er skatt og døden. Dette forslaget er derfor dobbelt sikkert, kan man si, på en måte, ikke sant, at det er lurt av myndighetene å skattlegge ting som er rimelig forutsigbart. Å bare satse på for eksempel bompenger (skatt på biler med fossilt drivstoff) er jo teit, for folk kan jo plutselig begynne å sykle eller slutte å røyke, eller drikke mindre brus eller noe annet som har høye avgifter.

Det er dessuten flere ting som er usikkert, eller dårlig utredet i denne saken. Når man vil øke skatten på døden, skal det da være like dyrt for alle? 1.130 kroner pr. person er jo dyrt når man ikke har gjort noe annet galt enn å ha levd. Jeg syns i så fall at det burde vanke rabatt for flere ting. Jeg har flere forslag. Jeg har dessuten antydet passende musikk (i parentes) som kan sette staten i riktig stemning, før skatteleggingen kan begynne.

Hvis man for eksempel dør ung (Some Die Young, Laleh), og derfor ikke har levd noe særlig er det vel ikke rimelig at man skal betale like mye som en gammel gubbe som har fått maksimalt ut av livet (The End, The Doors).

Hvis man har underveis har mistet en fot, en arm eller en annen viktig kroppsdel er det vel heller ikke rimelig at dødsavgiften skal være like høy (Drop Dead Legs, Van Halen). Dessuten syns sikkert en musiker eller en håndverker at det er verre og miste en finger eller to, enn det vi andre gjør, og da burde dødsgebyret justeres etter yrke og evne (Handy Man, James Taylor).

Dessuten syns jeg at det bør bety noe hvordan du har levd (Boulevard Of Broken Dreams, Green Day) eller (Stairway to Heaven, Led Zeppelin). Nå er det jo litt variasjon fra religion til religion, men de fleste er vel enig om at høy moral skal belønnes til slutt, og at det blir litt rart hvis engler og drittsekker skal betale det samme i dødsskatt (Asshole, Denis Leary).

Det er dessuten uhyre lite som blir bestemt her i landet uten at det såkalte distrikts-Norge er spurt først (Det sku bo folk i husan, Kari Bremens m.fl.). En åpenbar mulighet her er å gjøre døden om til en ny vekstmotor i bygde-Norge. Denne skatten kunne jo tilfalle kommunen der man dør, og hvis mange bare melder flytting når det går mot slutten, så vil det sikkert skape begeistring i store deler av landet (Hallelujah, Leonard Cohen). Dette blir jo litt som å donere kroppen sin til forskning. Du har jo ikke noe særlig bruk for den når du er død, så hvorfor ikke gi den til Vinstra eller Kvål (Langt igjen til Royal Albert Hall, Prudence).

Konklusjon: (Du kan ingen ting ta med deg dit du går (Cornelis Vreeswijck). Lenge leve dødsavgiften! Den bygger landet.