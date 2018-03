De skamløse gamle damene

Jeg fisker i Svelvik ytterst i Drammensfjorden. Her går tidevannet frådene forbi i et trangt sund som skaper gode fiskeplasser. I enden av strømmen ligger en øy som er gjort om til en park som er godt tilrettelagt. Her står jeg og fisker.

Skal jeg være ærlig så kan det gå mange timer mellom hver gang det napper. Det gjør ikke så mye. Jeg drikker kaffe fra termos, spiser melkesjokolade og ser på folk. Jeg liker det. Å se på folk.

Slik oppdager jeg de tre gamle damene. De må være nærmere 80 år. Jeg kan se dem komme i pene sommerkjoler og med hver sin kurv. De har kurs mot en boccia-bane. Det er en gruslagt plass. Med tilhørende bord og benk.

Damene har de skinnende blanke boccia-kulene i en brun trekasse. De har vinflaskene i en kurv. De har duk på bordet. En bolle med kyllingsalat. Godt brød og smør. Disse damene har tenkt å kose seg. Skamløst.

En av damene har et eget håndlag med boccia-kulene. Hun kaster kulene i en jevn, målrettet bevegelse. Hun vinner nesten hele tiden. Mellom kastene skåler de. I hvitvin. Det er lange tynne flasker som strekker hals opp av kurven, slik man gjerne gjør om sommeren her nord, når det er frihet og glede nok til alle, når lyset varer lenge, selv om det blir kveld, og livet kan føles evig, for det gjør det av og til i den lettsindighet som de heldige får ta del i.

Skam og verdighet. Det snakkes mye om det i Norge. I eldreomsorgen. I hverdagen ungdom lever. Er det for mye skam? Eller for lite? Burde skammen vært jevnere fordelt? Den verste skammen er for de som står utenfor. Som mister jobben. Blir syk. Som mister familie, venner, og uendelig mye annet som kan glippe.

Husker du Moods of Norway, moteklærne som startet på Stryn og erobret verden. De landet mange steder, også på småplasser som Røros, hvor min venn Olav, fotografen, har slekt.

Se nå for deg at du er riktig gammel på Røros. Hva gjør du da? Sitter du inne og sturer eller tar du med deg lårhalsen din ut på glatta og tar sjansen. Tar du sjansen på at det går bra? Å leve i Norge er et spørsmål om holdning. Du kan gjøre hva du vil.

Det er et par år siden nå. Olav går rundt i gatene på Røros og oppdager at et riktig gammelt menneske er på shopping hos Moods of Norway. Han tar bildet. Håper det kan inspirere deg. Til å dra på shopping. Eller noe annet du har lyst til. God helg.