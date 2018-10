Derfor er de fullstendig skamløse på T-banen

Jeg står ved betalingslusen på Majorstuen stasjon i Oslo og hører på det kvinnen sier så høyt at alle kan høre. Kvinnen er ca 25 år. Hun er sammen med en voksen mann og ber også ham om å droppe betaling.

Dette skjer klokken 16.30, tirsdag, denne uken. Det er fullt av folk rundt kvinnen når hun med høy stemme sier dette med at hun aldri har betalt på T-banen og at hun aldri er blitt tatt for sniking.

Jeg blir stående og se på paret. Begge har sykler med seg som de tar med inn på banen. Det er meget dyre sykler. Jeg vil anslå at en slik sykkel koster 20.000 kroner. Jeg ser også at jenta har en Iphone som nok koster 10.000 kroner. Jeg vil tippe at klær, sykkelsko og hjelm kommer på tre, fire tusen kroner. Slik ser de rike og vellykkede ut. På utsiden. Men hvordan ser de ut inni?

Å betale 35 kroner for å ta T-banen, det syns hun åpenbart er alt for mye. 35 kroner. For å ha god samvittighet. Det er ikke mye.

I dag tidlig leste jeg i Budstikka om en mann som ble tatt på fersken. Han stjal en hårgele på Rema 1000 i Sandvika. Mannen ble rasende og veivet med armene. Fordi han ble tatt. Det er jo urimelig å bli tatt. Møte skammen. Derfor truet mannen betjeningen. Hylte og skrek. De som jobbet i butikken var redde for å få seg en på trynet.

De skamløse. De som ikke et sekund blir flaue når de åpenbart gjør noe galt. Hvordan kan det ha seg at de gir blaffen, så lett og så åpenlyst?

Skam er det samme som smerte. Skam er et tegn på svakhet. Skam er for de mislykkede, de dumme og verdiløse. Vi lever i de perfektes samfunn. I dette samfunnet skal man ikke vise skam. For det viser at det er noe feil med deg. Derfor er det helt greit å være skamløs. På T-banen. Og ellers.