Dette ville vært utenkelig i Norge for 10 år siden

Nordmenn er et av de mest sjenerte folkeslag i verden. Med unntak av noen få frigjorte sekunder på 1970-tallet har nakenhet, i en hver form og farge, vært for de helt spesielt interesserte. Det er ikke det at vi ikke liker nudister i Norge. Folk må gjerne fly rundt med valker og kulemager og henge på dertil egnede steder med sine kjønnsorganer, men noen folkesport blir det neppe.

Det er derfor overraskende at en spa-revolusjon til 400 millioner kroner har landet som en meget fuktig og svært varm ufo i et skogholt på Kolbotn øst for Oslo. Her har Stein Erik Hagen skapt The Well som er Nordens største i sitt slag. Det er 10.500 kvadratmeter over tre etasjer, med 11 bassenger, kulper og jacuzzier, 15 saunaer og dampbad, 100 dusjer og 3 restauranter og barer.

Det er ikke lov å nyte medbrakt. Badebukse. Min venn Olav og jeg kjøper derfor hver vår badebukse i resepsjonen. De koster 140 kroner og prøver å ligne på Louis Vuitton i designet, men dette viser seg etter hvert å være totalt bortkastede tekstiler. Det er nemlig slik at vi hele tiden skal gå ut og inn av badstuer, og det er veldig upraktisk å skulle dra badebuksa av og på.

Det følger med obligatoriske mengder fluffy frotté, i form av håndklær og badekåper. Og med mindre du er en sjaman som er vant til å løpe barbent over glødene kull, vil jeg anbefale å takke ja til sandaler når du skal ut på ekspedisjon i for eksempel en glovarm badstue som strekker seg fra første til andre etasje i noe som minner om det første huset som Tarzan bygget for å imponere Jane.

Gjestene oppfordres til mest mulig stillhet. Mobiler er totalforbudt. Det samme er sjenerende og usømmelig adferd. Enhver form for seksuell aktivitet er strengt forbudt. Det gjøres oppmerksom på at The Well har anonyme vakter. Et hemmelig badepoliti (SPA-KGB). Badetøy er påbudt på tirsdager. Men ellers kan du gjøre som du vil.

Etter to timer finner Olav og jeg veien til restauranten i tredje etasje. Vi aner ikke hvordan vi skal oppføre oss. Vi spør hovmesteren. Hun forklarer at badekåpe er påbudt. Vi setter oss til dagens middag (kylling eller pizza), og er klare for å gå på neste smell. Ved hver kuvert er det nemlig en hvit tablett som ligner på alka-seltzer, slike tabletter du vil ta mot hodepine, men som i dette tilfelle forvandler seg ved å tilføre vann og blir til servietter.

Noe annet som forandrer seg er vår sjenanse. Vi er på tilvenning. Langsomt blir det stadig mer naturlig å ligge for eksempel naken og svevende i en saltoppløsning som trolig prøver å etteraper livets tilblivelse på jorden. Å stige opp av et slikt basseng er å gjenoppdage tyngdekraften, for plutselig blir liksom alle kroppsdeler tunge og jeg skjønner liksom ikke hvordan jeg skal klare å drasse på alt sammen, hele den lange veien hjem.

The Well er et slags sanatorium. Man kan komme klokken ti om formiddagen og bli her i 12 timer. Et sted ligger folk og sover. Et annet sted leser de bøker. Et tredje sted er badstua organisert som en TV-stue. Her er temperaturen regulert ned slik at man trolig orker å se begge omgangene hvis Liverpool banker Manchester United, og det er dessuten kort vei til nærmeste bar og friske forsyninger av øl eller vin.

Vi prøver også å sitte på små trekrakker i den japanske avdelingen og ble enda renere ved å trykke på et arsenal av knapper som leder til ulike dyser. Vi satt senere på benker av melkehvit og myk osp i en drøm av en badstu der den ene veggen var av glass slik at vi hadde utsikt mot skogen utenfor. Vi prøvde også varme benker av stein, fossefall og isbøtter som hang under taket. Vi prøvde dampbadstu med blå saltkrystaller som renser huden, og vi satt særlig lenge på taket mellom snøfonner og lot jacuzzien dunke løs på alle tilgjengelige kroppsdeler. Dette skjedde i skumringen, mens månen kom glidende med et skjevt smil over tretoppene, og jeg tenkte at dette går det virkelig an å venne seg til. Min spådom nå er at sjenansen vil være kraftig avtagende i Norge.