En nær døden opplevelse med radar

Vi skal til E6. Få veier i vårt land er viktigere. Denne veien liksom holder Norge sammen. Fra nord til sør, der den strekker seg 3.120 km fra langt nede i Sverige og helt opp til Kirkenes. Noen steder er E6 riktig fin og flott. Det må vi være ærlige å si. Vi klager ikke. Men det må også sies at ikke sjelden har Gud og veimyndighetene konkurrert om hvem som kunne lage flest humper, svinger og varig svekkede evner til på noen som helst måte å spre smil og glede blant hardt prøvde skattebetalere med sertifikat.

I sommer kjørte jeg 200 mil på E6, på en fisketur sammen med kompiser. Vi dro et godt stykke opp i Nordland og ned igjen. Det var på vei hjem at det skjedde.

Jeg hadde likesom akkurat fått opp farten. Jeg tenkte at det er jo utrolig langt hjem. Det er jo ofte slik i Norge. Folk skal jo hjem. Gjerne samtidig. Da blir de kø og slett ikke lett å være tålmodig. Hvis man derfor en sjelden gang opplever klare bane og fine forhold i Norge, så kan det være lett å la seg rive med. Man kan få lyst til å trykke på gassen. Det kan skje den beste. Jeg sier ikke dette som en unnskyldning. Jeg sier det mer som en forklaring. For det som skjedde var at jeg opplevde at det plutselig lot seg gjøre å kjøre. Ganske fort.

Av strafferettslige grunner er det ikke så veldig naturlig for meg å være alt for presis på hvor fort jeg faktisk kunne finne på å kjøre, men siden det som sagt var meget lang vei hjem, så kan man jo tenke sitt om hvordan jeg hadde det og hvor fort jeg kjørte.

Ved siden av meg, i forsetet, satt min venn Pål. Her må jeg skynde meg å fortelle at Pål og jeg har kjørt bil sammen på kryss og tvers i Norge i over 30 år. Vi har kjørt utrolig mange turer. Ikke på noe som helst tidspunkt har han kommentert kjøringen min. Aldri. Pål sitter der og sier som regel ikke så mye. Han er den tause typen. En gang høy og mørk. Nå bare høy.

Pål sitter altså der i time etter time og sier ikke det skvatt. Jeg holder høy fart. Plutselig kommer vi til et skilt som det står Trones på. Trones er et lite tettsted i Nordland. Like etter kommer vi til et skilt hvor det står 60. Jeg gjør ingen mine til å bremse. Plutselig sier Pål; ”Her er det 60”. - Ja, det er det, tenker jeg og bremser kraftig opp. Noen sekunder senere, ser jeg i det fjerne noe som jeg ikke med en gang helt skjønner hva er, men så ser jeg at det en mann i svart uniform som står ved siden av et stativ i en hage ved siden av et bolighus. Han har en svart dings som peker rett mot meg.

Jeg kjører forbi mannen med radaren. Jeg kjører i 60 km i timen. Like etter kommer vi til en rekke biler som er vinket til siden for bot, anger og det som verre er. For meg å miste lappen ville være en katastrofe. Det som for et øyeblikk siden var en lykkelig sommerferie ville blitt omdannet til skam og elendighet. Det som for et øyeblikk siden var det gode liv, ville ikke være rare livet. Bare sorgen. Jeg grøsser ved tanken.

Men det gikk altså bra. Det er jeg meget takknemlig for. Som takk har jeg tenkt å melde på Pål som deltaker i "Åndens makt", eller noe. Det fortjener han virkelig.