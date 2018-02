Hva man kan være villig å gjøre for 100 millioner kroner

La meg først få si at jeg ble veldig glad over å høre at jeg er satt opp som arving og at begrunnelsen er at jeg har samme etternavn som avdøde. Det er jo svært få Fiksdaler i Norge og ingen i Storbritannia som jeg har hørt om før, og jeg er derfor imponert over at du har blitt advokat for en Fiksdal. Jeg vil gjerne ha kontakt med Fiksdalene i Storbritannia. Kan du formidle kontakt med henblikk på slektstevner og slikt?

Jeg må dog her få advare at det kan bli en del problemer siden alle som heter Fiksdal åpenbart vil få lyst på de hundre millionene og bli misunnelig på at akkurat jeg er valgt ut. Jeg ville derfor satt på pris på om du kan redegjøre litt nærmere om hvorfor akkurat jeg er valgt ut som arving.

Går du etter utseende? Alder? Kroppslukt? Kondisjon? Kunnskaper om de britiske øyer? Kjærlighet til William og Kate? Resten av kongehuset? Det hadde vært greit å vite hva du krever av meg, for jeg blir noen ganger usikker på meg selv og må ofte skjerpe meg. Min kone klager en del på det. Hun syns for eksempel at jeg ikke kjøper nok nye klær (dyrt), at jeg bare handler på Dressmann og at jeg dessuten slurver en hel del med vedlikeholdet, (huset - ikke kroppen). Jeg håper ikke dette vil irritere deg John, og at du da heller vil velge en mer presentabel Fiksdal enn meg. Ikke gjør det! Du må heller ikke nøle med å ta kontakt og komme med forslag. Jeg har for eksempel fått en elektrisk nesehårtrimmer av min venn Olav som ligger ubrukt i skapet på badet. Nesehårtrimmeren lager en skummel lyd og jeg er redd for å få støt i nesen, men hvis dette kan hjelpe er jeg villig til å strekke meg langt. Hva gjør man ikke for hundre millioner kroner i våre dager. Jeg kan rette og slett være villig til å trimme nesehårene. I alle fall noen av dem. Jeg er villig til å strekke meg langt, som du sikkert skjønner.

Men en ting syns jeg litt rart. Hvorfor skal jeg bare få 40 millioner kroner eller 40 prosent, mens du beholder 60 millioner kroner. Ikke for å være frekk, men det syns jeg er litt grådig av deg John. Jeg kan ikke så mye om britisk arverett, men jeg syns nå at det var et litt stivt gebyr. Jeg lurer på om vi kan snakke om saken. Skal vi si 50 -50? Du får halvparten. Hva sier du John? Det er et tilbud fra meg til deg. For at vi skal ordne det praktiske må du sende meg ditt visakortnummer, utløpsdato og pinnkode og annet. Bruker du tofase innlogging John? Jeg håper du gjør det for din sikkerhet skyld. Jeg vil også satt på pris på at du sender meg et bilde av deg selv. Jeg liker å knytte bånd til folk og er veldig opptatt av fisk. Hvis du googler meg vil du finne utrolig mange bilder av meg sammen med fisk. Jeg håper du kan sende meg et bilde av deg selv med en fisk John. Den må gjerne være sløyd og våt. Hvis du velger å posere med fisken i bar overkropp, så syns jeg ikke det gjør noe, men du får gjøre som du vil John. Ser frem til å mota bilde og kontonummeret ditt. Før dette er på plass kan jeg dessverre ikke foreta meg noe fra min kant. Jeg planlegger å lage en nettside der jeg legger ut bilder av folk jeg liker og et bilde av deg med en fisk, naken eller ikke, kan bli veldig fin på denne siden. Ser frem til å høre fra deg John. Han en fin dag.

Viser til ditt brev (epost) av 20.februar 2018:

Jag heter John Dashwood; Jag är advokat från Storbritannien. Jag kontaktar dig på grund av min döda klient. Min klient dog utan en överlevande familjemedlem. Men han lämnade summan av Nio miljoner, femhundra tusen brittiska pund i en bank. Jag vill nominera dig som sin arvinge, eftersom du har samma efternamn som min klient, du kommer att få fyrtio procent av de totala pengarna. Detta är lagligt och säkert, kom till mig för bättre förklaring och mer detaljer. Vänliga hälsningar, John Dashwood.