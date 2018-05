Hva vi ler av

Vi skal til Varazze i Italia i fjor sommer. Plutselig ser jeg en dame som kommer gående ned gaten. Jeg står ved siden av en blomsterbutikk. Om noen sekunder vil denne damen møte de lilla blomstene. Jeg fikler med mobilen for å rekke å ta bildet i tide.

Det er slike øyeblikk jeg lever for. Jeg mener rett og slett at vi ler alt for lite og at hverdager er meget alvorlige greier. Folk dør på hverdager. Slik er det jo. Når det er lite å glede seg over. Da dør de. Det er jo noe alle vet. En god latter forlenger livet, sier folk. Det er åpenbart et godt råd. Du har sikkert hørt det rådet mange ganger. Men det er ikke sikkert at du ler noe særlig av den grunn.

Jeg tok et bilde til i Varazze. Det er av en italiensk gutt som var sammen med sin bestemor. Bestemor spanderte sjokoladeis. Da jeg tok bildet begynte bestemoren å le høyt. Hun klappet meg på skulderen. Og lo litt mer. Det var et godt øyeblikk.