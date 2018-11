Istedenfor sex får mannen seg en på trynet

Når du er i ukjent terreng, prøv å finne noen linjer i landskapet som kan lede deg hjem. Jeg finner trikkeskinnene og følger dem til en holdeplass. Jeg tenker at her kommer det sikkert en redning. Før eller siden. Motsatt vei kommer det hele tiden trikker som skal til Grefsen. Det må da komme noen som skal min vei. Jeg stiller meg opp for å vente.

I løpet av sekunder får jeg først tilbud om å kjøpe narkotika. Deretter kommer det en godt voksen dame og spør om jeg er interessert i å kjøpe sex. Som utendørsarbeider er hun oppsiktsvekkende dårlig kledd for de fem kuldegradene som herjer i nabolaget. Jeg spør damen om hvorfor hun ikke bruker stillongs og ullundertøy, og forteller at det gjør alltid jeg når jeg for eksempel er ute og fisker etter gjedder eller hva jeg nå håper å få på kroken.

Brått blir samtalen avbrutt av en ung mann som kommer bort og spør damen om han kan få bomme en røyk og det sier hun ja til med en gang. Men så forteller mannen at han har dårlig råd. Han spør om han kan få sex til sterkt rabattert pris. Han minner om at det nylig har vært Black Friday.

Istedenfor sex får mannen seg nå en på trynet. Blodet renner. Jeg gir ham en serviett som han kan holde mot nesen. Det hjelper litt.

Det er utrolig irriterende at de trikkene som skal ut av sentrum i retning Grefsen kommer tett, mens ingen går i rute, motsatt vei. Jeg bestemmer meg for å begynne å gå. Jeg bor langt pokker i vold ute i Bærum. Mine tynne sko er til selskapsbruk. Jeg kan kjenne grusen på fortauet gjennom sålen. Min pene dressjakke er ikke særlig tykk, og selv om jeg har vinterjakke, lue og hansker så hakker jeg tenner på min ferd gjennom Oslos gater.

Den som tror at Norge har sluttet å røyke kan prøve å gå fra Grünerløkka ned til Jernbanetorget klokken to om natten. Det mest krevende er de som spiser kebab med mye dressing og røyker samtidig. I Storgata treffer jeg en kar som har kjøpt seg en isoporeske med pommes frites, kebab og enorme mengder dressing. Akkurat når jeg kommer så faller gutten plutselig fremover på en slik måte at han kaster esken med alt innhold rett mot meg, men samtidig skjer det merkverdige at en annen gutt tilfeldigvis kommer i mellom og får hele ladningen midt i brystet. – Senket ved Drøbak, sier jeg og glir videre i mørket, med slukte lanterner.

Siden både T-banen og toget er stengt for natten tar jeg sikte på en bussholdeplass i Hammersborggata. Den første bussen som kommer skal til Asker og Blakstad. Jeg spør sjåføren om han kommer til å passere i nærheten av Høvik der jeg bor. Sjåføren skjønner ikke hva jeg sier og bare vinker meg vekk med en brysk bevegelse. De bussrutene jeg kjenner kommer ikke før om en time. Jeg setter meg for å vente.

Ved siden av meg i busskuret sitter en irsk gutt og hans kompis fra Scotland. De drikker whisky fra en lommelerke og er enige om at han fra Irland er vokst opp lengst mot nord og derfor burde tåle kulden i Norge best, men det får da være grenser for hvor mye man skal tåle og nå er det dessuten 28 minutter til bussen til Kringsjå kommer. Det er den karene venter på.

- Akkurat nå skulle jeg ønske at jeg var Harry Potter, så kunne vi bare ha immivert, sier iren.

Også jeg kunne tenkt meg litt magisk forflytning. Men isteden velger jeg å ta bussen til Bekkestua. Klokken er halv tre og selv om bussen kjører halve Bærum rundt og bruker en evighet av tid så er jeg i det minste varm når jeg kommer frem til nest siste etappe. Det er en brukbar fottur fra Bekkestua til Høvik. Klokken er nærmere fire når jeg kommer hjem. Jeg lider av en langt fremskreden etterpåklokskap: Jeg skal aldri, aldri mer tenke at taxi er dyrt.

*Ole Paus sitatet er hentet fra «Alt var mye bedre under krigen».