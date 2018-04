Jeg har oppdaget sannheten om min fødsel

Jeg sier slike ting for å kjekke meg. Det skyldes at jeg er født i Finnmark. Jeg er bra stolt av det. Jeg har riktig nok bodd så lenge på Østlandet at jeg har blitt en godt kamuflert nordlending, men likevel. Du kan ta gutten ut av Vardø, men ikke Vardø ut av gutten.

For noen år siden skrev jeg en petit om moren min. Hun hadde kjøpt nye gardiner, men tenkte at de gamle gardinene var av et stoff som ikke burde gå til spille. Derfor sydde hun stoffet om til trekk på solstolene ute på verandaen. Og siden det var stoff til overs sydde hun seg like gjerne nye bukser av det samme stoffet. Jeg tok bilde av moren min i de buksene. Ute i solstolen. Det var litt av et syn.

I går kjørte jeg til min mors hus for å spise middag. Det var stas å være sammen. Det var søndag. Som så mange andre søndager. Vi satt der og pratet som vanlig og lite tydet på at jeg om noen minutter skulle få en helt ny erkjennelse av hvordan mitt liv startet. Min mor begynte å fortelle.

Vi skal til Vardø en maidag i 1962. Min mor er høygravid. Hun skal snart føde en diger gutt (meg), men det er ingen ting å mase med. Folk har jo født unger før. Så denne dagen setter hun på ertesuppe til koking. Det tar jo litt tid å koke ertesuppe. Det er jo noe alle vet. Mor setter plata på lav varme, mens hun tar seg en tur på sykehuset for å sjekke hvordan det ligger an med babyen.

Det hun ikke hadde regnet med var at legen bare skulle sette i gang fødselen. Sånn helt uten forvarsel. Han tok vannet som det heter.

- Hva tenkte du da?

- Da jeg skjønte at fødselen var i gang ba jeg om å få låne telefonen.

- Ja?

- Også ringte jeg mannen min på jobben.

- Hva sa du til ham?

- Jeg ba ham gå hjem å slå av kokeplata.