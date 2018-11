Mann fikk sex på 24 forskjellige måter før jul

Nå kan det jo tenkes at du er den uhyre beskjedne type som på ingen måte vil strekke deg lengre enn å ønske deg en enkelt appelsin med 24 nellikspiker, slik at du med stor fryd kan pille vekk en spiker hver dag frem til jul. Hvis du praktiserer denne lidenskapen, og for øvrig lar det meste henge til pynt, så ta kontakt. Jeg tror nemlig at du er sjelden vare. Jeg liker det.

Det neste jeg kommer på er en kasse øl. Dette er jo ingen original ide, men uhyre praktisk. Du trenger slett ikke tenke så mye eller gå i så mange butikker. Hvis du for eksempel er en sliten trebarnsmor som nettopp har skaffet 72 små gaver og brukt et par dager og netter på å pakke disse pent inn for å henge dem på veggen til ungene, så må det jo være en herlig befrielse og bare svippe innom et sted og hente en kasse øl til far. Slik blir du en uhyre effektiv gledesspreder. Dette kan maksimeres med en generell tillatelse, et slags amnesti, der far hver dag får lov til å dale ned i skjul når det er fotball eller noe annet fint på TV.

Som en kreativ mann kan du sikkert prøve å finne 24 forskjellige ting i huset som du kanskje ikke har gjort så ofte. Kanskje er det ting i hjemmet som du aldri har tenkt på eller ante at eksisterte. Fjerning av hår og dritt i vannlåsen under vasken på badet. Finne frem og kjøre ting på dynga som kanskje ikke har vært i bruk på mange år. Slike ting. Klarer du å finne en flunkende ny og kanskje velduftende oppgave hver dag så kan desember bli den måneden hun aldri glemte.

Den aller beste ideen er likevel sex. Her er det jo utrolig mye å bli inspirert av. Jeg vil likevel være forsiktig med inspirasjonskildene. Det er lett å bli for ambisiøs. Drit i "Fifty Shades of Grey". Men du kan jo forslå sex på 24 forskjellige steder før jul.

Jeg har mest tro på konseptet "sex på 24 forskjellige måter". Jeg ser at det her kan være vanskelig å finne tilstrekkelige mange gode ideer, men prøv å sette sex etter alle salgs ord du kan komme på. Frokost-sex. Lunsj-sex. Dessert-sex. Kjøre-sex. Sitte, stå, henge, slenge, ta ordboka i bruk. Ta gjerne også med pepperkaker og server dem naken. Hva vet jeg. Det kan jo gjøre susen. Jeg ville dessuten lagt vekk alle fordommer. Hvis gubben har lyst til å være en slags naken marsipangris, kun i ført et rødt magebelte, så la ham nå endelig få lov til det. Det blir jo bare jul en gang om året.