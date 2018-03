Mange tror at verden er der ute. Det er feil. Hele verden er her. I Oslo. Folk av alle slag. Mange muligheter. Det strømmer lyder og glede fra hver krok. Fra utestedene, leilighetene og de åpne vinduer. Oslo er en fest. Byen sover aldri, hvis du ikke absolutt vil.

-Min by, du ligger rastløs selv om dagen din er over, synger Lillebjørn Nilsen. Han har rett i det. Noe av det mest fantastiske er å være på vei hjem. Vi er jo alle det. På vei hjem. Men først skal vi kanskje ta et glass til og flørte. Med det ukjente.

Det fine med det ukjente er undringen. Du kan se det i et smil, et blikk, du fikk i forbifarten, og kanskje var det her du levde, mer enn noe annet sted, for sa hun ikke noe som fikk deg til å le, og du svarte kjapt at å snakke med deg er som å få et kyss, et støt som tar av og sender følelser som stråler nedover ryggen, fra hårrota og ned til tærne og opp igjen. Oslo er en fest. Hvis du vil.

Øyeblikkets livskunst har jeg alltid båret med meg. Drømmen om i morgen. Sorgene fra i går. Det er ikke noe for meg. Vi lever nå. Skål. Oslo er en fest.

Men skal du fange øyeblikket må du være der. Med åpne øyne. Blant de beste til dette er fotografene. Min venn Olav er en slik fotograf. Han går gatelangs og ser plutselig at et bilde kommer til å være der. Det kommer til å skje. Om noen sekunder. Og da må Olav være klar. Med sitt kamera.

De to damene har vært på fest og skal gå over en lang bro med hver sin gigantiske ballong. Olav ser dem komme. Han løper, løper, for å være klar, i den andre enden av broa. Det kan gå bra dette, hvis han rekker frem og er der. I det riktige øyeblikket.

Jeg var ikke der, men jeg har fantasi. Det er ingen fare. Jeg ser det for meg. Damene med ballongene, som går gjennom hele byen, fra det ene smilet til det andre, fra alle de som ser og tenker at jaggu er det gøy å leve.

Skal du ut i kveld? Det er lørdag. Den beste av alle dager. God tur ut og lykke til. Oslo er din fest. Om du vil.