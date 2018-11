Slik gikk det da matlukt spredte seg i nabolaget

Forskning viser at å være ensom er like skadelig som å røyke 15 sigaretter om dagen. Nær 1 av 4 ungdommer i Norge opplever ensomhet som et stort problem. Tallene er enda verre for eldre mennesker. Å være ensom er skammelig. Det er et av våre største tabuer. Ingen vil innrømme at de er ensomme.

Hva gjør du med din ensomhet? Tar du den med deg og går til hemmelige steder, setter deg i rom som ingen vet om og sitter der til du blir syk? Eller finner du på noe som er enda verre. En gang for lenge siden kjente jeg ei ung jente som bare lot som om hun gikk på skolen. Hver dag. Hun gikk gatelangs og ventet på at klokken skulle bli mange nok slik at hun kunne gå hjem igjen. Ingen oppdaget at en katastrofe var på vei. Før det var for sent.

Jeg kommer stadig tilbake til dette. Hvis jeg bare hadde besøkt den jenta den gangen, så kanskje jeg hadde oppdaget hvor dårlig det sto til. Kanskje jeg kunne gjort en forskjell. Denne tanken har plaget meg i alle år. Det plager meg ennå.

Nylig sto jeg og snakket med en far som plutselig fikk vite at hans sønn bare lot som om han gikk på universitetet. Faget ble for vanskelig. Gutten droppet ut, men holdt det hemmelig. Han gikk for seg selv og spilte et slags teater. Han lurte alle. Mens studielånet og fortvilelsen vokste. Slik ble ensomheten et torturkammer. Helt til familien ved en tilfeldighet oppdaget hvor dårlig det sto til og tok affære. Nå har gutten skiftet fag og det går mye bedre med ham.

Jeg har en arabisk kompis som er kommet til Norge som flyktning. Han lærer meg stadig noe nytt. Det skjer fordi mannen ofte tenker helt annerledes enn hva nordmenn pleier å gjøre. Min kompis postet nylig følgende historie på Facebook:

Har du prøvd å bytte mat med naboen?

Jeg er på besøk hos en venn. Vi sitter på balkongen og røyker. Plutselig kjenner vi en veldig god matlukt som sprer seg i nabolaget. Det er den typen lukt som gjør deg veldig sulten etter en lang arbeidsdag. Nå sier jeg til min venn:

-Kanskje vi skulle gå ned til naboen og spørre om vi kunne få smake på det han holder på å lage. Skal vi gjøre det eller?

Min venn nekter å bli med på dette opplegget, men jeg har bestemt meg. Jeg tenker meg litt om. Hvordan kan vi lykkes? Jeg spør min venn om jeg kan få lage en omelett, med egg, kjøtt og tomat. Min venn sier ja, men han rister på hodet. Han mener at jeg er en raring, litt gal, men han lar meg få låne kjøkkenet. Jeg lager omeletten. Planen er å gå ned til naboen med den og si: vær så god, håper det smaker. Kan jeg få smake på det du har laget.

Jeg gjør som planlagt. Naboen åpner døra. Han begynner først å le, litt usikker, eller for å være helt ærlig så tror jeg at han er litt sjokkert. Men det går seg til. Naboen tar fra meg fatet med omeletten og kommer tilbake med et annet fat. Det er fylt av deilig salat, kylling og ris. Det smaker himmelsk. Jeg tror vi må gjør mye mer av slik ting som dette. Slik får vi trygge og hyggelige naboer. Gode opplevelser. God mat. Og helt sikkert mindre ensomhet.