Stalins hær av apemennesker

Det fins mange som tror at hybrid er en bil. Og det er jo sant. Men det fins andre varianter. Det mest kjente eksempelet er krysning mellom hest og esel. Da får man hybriden muldyr. Spørsmålet er hvor genetisk ulike kan foreldre være og likevel få barn. Neandertaler og menneske var to ulike arter som fikk barn med hverandre for 100.000 år siden. Avkommet var skrøpelige greier, men likevel, det lot seg gjøre. Kan menneske få barn med sin nære slektning sjimpansen? Se det har vært forsøkt og motivene var trolig de verst tenkelige.

Jeg fikk boken ”Grensen” av Erika Fatland til jul. Det er en fantastisk bok, men jeg rekker ikke å lese så mye av gangen. Det går sakte frem med meg. Jeg følger Erika på hennes reise fra land til land langs hele den russiske grense. Nylig kom jeg til side 334. Her kommer Erika til Abkhasia sør i Kaukasus, en utbryterrepublikk i Georgia. En av attraksjonene i hovedstaden Sukhumi, forteller hun, er et institutt for eksperimentell patalogi som ble åpnet av vitenskapsmannen Ilja Ivanov i 1927. På oppdrag fra Stalin forsøkte man å avle frem en helt ny rase, en sterk og arbeidsvillig hybrid av aper og mennesker som skulle hjelpe Sovjet med å slå vesten militært, ideologisk og på andre måter. På det meste hadde instituttet 1.000 ansatte og 7.000 aper.

Ideen om å krysse aper og mennesker var kontroversiell også på begynnelsen av 1920-tallet, men både i Nederland og Tyskland var det tilsvarende planer for krysningsforsøk, som det av ulike årsaker ikke ble noe av. Ilja Ivanov kom lengere enn noen andre. Ivanov startet med 15 aper som han henter fra Afrika. Det var ikke noe problem og få sovjetiske kvinner til å stille opp. Den ene kvinnen etter den andre søkte om å få bli inseminert med apesæd. Også menn stilte opp med sæd for å befrukte aper. Dette kunne skje, for i årene etter revolusjonen i 1917, var Sovjet et svært eksperimenterende samfunn.

Alle Ivanovs forsøk på skape apemennesker ble mislykkede. Å krysse ape med menneske er genetisk umulig. Karrieren fikk dessuten en bråstopp. Stalin mistenkte mannen for å ha planer om å starte en kontrarevolusjon. Ivanov ble derfor sendt til Sibir og døde like etter. I våre dager er det fortsatt eksperimenter på hans gamle instituttet, men nå går det mest i å prøve ut livsforlengende medisiner på 200 aper.

Det er diktet opp mange rare historier gjennom tidene. Hvis man diktet opp denne historien ville folk trolig si at nå få du jaggu gi deg. En hær av menneskeaper. Så gæren er det vel ingen som er? Svaret er at kamerat Stalin trolig har satt en nær uslåelig rekord.