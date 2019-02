Sykehus-seremoni som kunne irritert en stein

DEBATT: Det var en veldig strevsom høst i fjor. Det var operasjon og en blodforgiftning som kunne tatt livet av meg. Se petiten "Det som dreper deg på 1,5 time".

Noen måneder senere blir jeg innkalt til sykehuset. Jeg får brev i posten og en sms på mobilen. De minner om at jeg har time. De oppgir et telefonnummer jeg kan ringe hvis det er noe jeg lurer på. Det er ikke noe å utsette på innkallingen. Den virker veldig proff.

Jeg tar fri en halv dag fra jobben. Jeg kjører opp til sykehuset og er fremme i god tid. Det har med det å gjøre at jeg må lete en god stund etter parkeringsplass og det er et stykke å gå fra bilen til sykehuset. Jeg sier ifra i resepsjonen om at jeg har kommet. Klokken 12.45 sitter jeg klar. Klokken blir 13.00. Ingen ting skjer. Klokken blir 13.30. Ingenting skjer. Klokken 14.00 går jeg inn og finner en sykepleier og spør om de har glemt meg. Det har de.

-Kan du komme tilbake i morgen, spør sykepleieren.

-Nei, sier jeg. Jeg er fullbooket i morgen.

-OK, da får vi finne en ny time til deg. Du skal slippe å betale for i dag.

-Tusen takk, sier jeg.

Det går noen uker. Det kommer ikke noe brev. Men lørdag får jeg en SMS om at jeg at har fått ny time klokken 14.30 på tirsdag. Jeg tar meg fri fra jobben og reiser av sted i god tid. Jeg sitter klar klokken 14.15. Klokken blir 14.30. Den blir 15.00. Ingenting skjer. 15.10 blir jeg ropt opp og tatt imot av en hyggelig lege.

Legen spør hvordan det står til med meg. Jeg svarer straks og med en gang at nå er alt meget bra. Jeg har ingen ting å klage på. Slett ikke. Legen tar meg i hånden. Det er den type håndslag man gjerne bruker ved høytidelige anledninger. Når man går over målstreken, eller noe. Legen fyller ut et papir og ønsker meg lykke til videre i livet. Det er nå jeg skjønner at dette er en slags seremoni. At vi på en måte feirer at behandlingen er over. At et års historie er avsluttet, her og nå, og at jeg med dette takker farvel med sykehuset.

Jeg har som man forstår, tilsammen brukt nesten en hel arbeidsdag på dette. De kunne jo i stedet bare ha sendt meg en SMS hvor det sto: " Er alt OK Fiksdal?". Så kunne jeg ha tekstet tilbake og skrevet et stort JA, kanskje også lagt til et smilefjes. Og det hadde funket kjempefint. For meg.

På vei ut får jeg lov til å betale 351 kroner, som er en slags seremoniavgift. Det er vel det et godt håndtrykk koster i våre dager.