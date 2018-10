FIS endret oppfatning etter blogginnlegg

Fem distanser over 15 og 30 kilometer!

Verdenscupprogrammet ble akkurat som jeg hadde håpet da jeg skrev innlegget om at FIS er på ville veier i sin desperate jakt på å popularisere sporten.

Den kommende sesongen går damene og herrene 15/30 kilometer på Beitostølen og 30/50 kilometer i Holmenkollen.

Det er de eneste løpene som er lenger enn 10/15 kilometer i et verdenscupprogram som savner skiathlon. Den distansen kjøres kun under VM i Seefeld.

Det skarpe blogginnlegget, rettet mot FIS, bidro til å skape en livlig debatt om de korte distansenes dominans i verdenscupkalenderen 2018/2019.

Og hvor er vi på vei med verdenscupen i langrenn?

Reaksjonene fra media, utøvere, ledere, skielskere og eksperter lot ikke vente på seg.

FIS ble satt under press!

Jeg var redd for at langrennssportens sjel og kulturarv var på vei til å bli ødelagt da de lengre og tradisjonelle distansene forsvant én etter én i et forsøk fra FIS på å popularisere og TV-tilpasse sporten.

Når langrennskomiteen og verdenscupkomiteen i FIS nylig var samlet i Zürich, fikk de lengre distansene plutselig god plass i VC-programmet i den mesterskapfrie sesongen 2019/2020.

* Det blir skiathlon 15/30 kilometer på Lillehammer.

* Det blir skiathlon 15/30 kilometer i tyske Oberstdorf.

* Det blir 38 kilometer mellom Storlien og Meråker i den nye Skandinavia-touren.

* Det blir 15 og 30 kilometer i Falun.

* Og ja, klassiske Holmenkollen går over 30 og 50 kilometer.

Fem lengre distanser sammenlignet med to den forrige sesongen.

Det er bra.

Planen for 2020/2021 er tre løp over 15/30/50 kilometer. For lite, synes jeg. Men selv det programmet kan komme til å bli endret. FIS er ikke verre enn at de kan endre seg, har det vist seg.

FIS skal ha ros for miksen av distanser i 2019/2020-kalenderen. Den inneholder også en jevn fordeling mellom klassisk og fristil, noe som i mine øyne er positivt.

Pierre Mignerey, arkitekten bak verdencsupkalenderen, tok altså hensyn til bloggen. I avisen Aftenposten lovet han bedring.

FIS' tidligere forsvar, at det ikke fantes arenaer og arrangører som kunne arrangere skiathlon, var ikke troverdig. I det nye programmet finnes Lillehammer, Falun og Oberstdorf som har arenaer og plass av ypperste verdensklasse.

Et nytt grep tas i 2020 i og med at den skandinaviske touren blir virkelighet med seks konkurranser mellom 15/2-23/2 i Östersund, Åre, Storlien-Meråker og Trondheim.

I den svensk-norske touren blir to sprintkonkurranser gått i klassisk stil, to løp over 10/15 kilometer, ett på 38 kilometer og en skiathlon over 15/30 kilometer. Det blir noe å håndtere for verdens skielite.

Helt etter min smak.

/Torbjörn Nordvall