Fortsetter å sende fanger til Nederland

Av Louise S. Hannon, Fengselsgruppen, Jussbuss

Regjeringen meldte 21. februar at det ikke er behov for å forlenge avtalen med Nederland om leie av fengselsplasser, fordi soningskøen i Norge er avviklet.

Louise S. Hannon

Jussbuss har likevel mottatt henvendelser fra fortvilte fanger som har fått vedtak om overføring til Nederland.

Det er provoserende lesning at vedtakene om overføring er begrunnet i plassmangel, når vi vet at over 500 av våre 4100 fengselsceller står tomme i norske høy- og lavsikkerhetsfengsler.

Soningskøen er avviklet - nå avsluttes leiekontrakt med Nederland Etter at soningskøen har blitt avviklet er det ikke lenger behov for å leie fengselsplasser i Nederland. Regjeringen har derfor besluttet å ikke forlenge kontrakten om Norgerhaven fengsel, som utløper 31. august 2018. - Leie av fengselsplasser i Nederland har vært en suksess.



Någjeldende avtale mellom Norge og Nederland om leie av fengselsplasser utløper 31. august i år. Det er under fem måneder til hele fengselet med 242 plasser skal tømmes. Til tross for det, beslutter Kriminalomsorgen stadig nye overføringer til Nederland. Dette er en

økonomisk kostbar prosess og det er ufornuftig å fordyre avviklingen ved å sende nye fanger til Nederland når disse om kort tid må returneres til Norge. Når Kriminalomsorgen allerede er i en økonomisk presset situasjon, fremstår dette mildt sagt lite samfunnsøkonomisk.

Kun et fåtall av fangene som sendes til Nederland er overført mot egen vilje. Det er derfor særlig betenkelig at det fattes tvangsvedtak som er sterkt mot fangenes vilje. Jussbuss er svært kritiske til denne praksisen, fordi den er lovstridig av flere grunner.

Nærhetsprinsippet er et lovfestet prinsipp som går ut på at den domfelte bør sone i nærheten av hjemstedet sitt. Når det er ledig fengselskapasitet i Norge, er nærhetsprinsippet til hinder for tvangsoverføring til Nederland, og Kriminalomsorgen bryter i disse dager loven hver gang

de vedtar en ny overføring til Norgerhaven fengsel.

Over 500 celler i norske fengsel står tomme For første gang på veldig mange år har det vært en periode uten stappfulle fengsel i Norge. - Det er historisk. Vi har hatt mulighet til å spare penger i en tid som har vært veldig krevende økonomisk, sier Kilvær. Fengselsavtalen med Nederland, som startet opp i 2015, er noe av årsaken til at soningskøene i Norge er borte.

Vedtakene om overføring til Nederland er normalt begrunnet med plassmangel og behov for frigjøring av varetektsplasser. Det er forståelig at fengslene ikke kan ha 100 % belegg til enhver tid. En del ledige plasser er nødvendig for å unngå oversitting på glattcelle i varetekt, som har vært et stort problem i mange år.

På nåværende tidspunkt er det imidlertid såpass mange ledige fengselsplasser i Norge at overføring begrunnet i plassmangel og behov for frigjøring av varetektsplasser ikke lenger holder vann.

Kriminalomsorgen bryter loven ved å sende fanger til Nederland med denne begrunnelsen – den er jo ikke reell. Praksisen må opphøre øyeblikkelig!