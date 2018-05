104-åringen som hoppet på flyet og  forsvant

Pressens merkelige fokus

Mens den innenlandske hovednyheten i media de siste ukene (!) har vært den anonyme tekstmeldingen til Liv Signe Navarsete fra 2016, har ett av hovedoppslagene utenriks vært om den 104 år gamle vitenskapsmannen fra Australia, som nå har bestemt seg for å oppsøke aktiv dødshjelp.

Jeg vet sannelig ikke hvilket nyhetsoppslag som gjør mest inntrykk på meg; fyllehilsenen til Navarsete, eller oldingen som slår et slag for eutanasien.





Om å styre unna ironi

Siden alle tidligere forsøk fra min side på å benytte ironi i bloggtekster, har vært en dundrende fiasko, kan jeg like gjerne klargjøre mitt egentlige syn på begge disse sakene: Jeg synes de er noen ubetydelige dritt-saker, og jeg er oppgitt over at pressen ikke lar dem ligge.





David Goodall

La meg holde meg til 104-åringen. Dette handler altså om David Goodall, en anerkjent økolog og botaniker fra Australia, som nå har reist til Sveits for der å få eutanasi. Men han har ikke reist alene. I tillegg til at et internasjonalt pressekorps har lagt seg på slep, har Goodall på eget initiativ tatt med seg en skokk med voksne barnebarn, som nå øyner sine 15 seconds of fame. Barnebarna planlegger nemlig en aldri så liten minnestund for den tilårskomne bestefaren, som altså har varslet verden om at han snart skal forlate den.

Burde betalt av egen lomme

Nå skulle man jo kanskje tro at en mann som har vært i full universitetsjobb til han er 104 år gammel, skulle ha råd til å betale reise og opphold selv. Men det får vi aldri vite, for det kan se ut som om han slipper å betale noe som helst. Exit International har nemlig samlet inn 120 tusen kroner til dette prosjektet.

Hyggelig flyreise

Det innsamlede beløpet ble dessuten så stort at det til og med ble mulig å oppgradere flybillettene (til business class?), så dermed ble det sannsynligvis både champagne og gratis drinker på hele reisefølget under flyturen fra Australia til Sveits.

I de ulike nettavisene er Goodall og barnbarna avbildet mens de haster gjennom ankomsthallen, med gamlefar trygt plassert i en rullestol. Sannsynligvis er den varslede minnestunden neste stopp.

Nok er nok!

I følge media har Goodall vært lei av livet siden han fylte 90 år, og han har altså nå kommet frem til at nok er nok. Etter 14 års kjedsomhet vil han i Sveits kaste inn håndkledet en gang for alle.









Og jeg tenker at det må være greit. Det er tross alt Goodalls liv – og død. Men det jeg ikke skjønner, er hvorfor han på liv og død (!) må gjøre dette til en verdensnyhet. Eller for å korrigere meg selv: Hvorfor han lar pressen gjøre dette til en verdensnyhet.

Hvorfor dette oppstyret?

Jeg tar meg i å tenke: Kunne han ikke bare tatt kvelden stille og rolig, enten dette hadde skjedd i Australia eller i Sveits? Hallo, mannen er 104 år gammel.

Han har tydeligvis fungert fint til det siste, siden han har vært i jobb på et universitet frem til ganske nylig. Det har ikke fremkommet opplysninger om at Goodall skal ha kroniske smerter, eller at han bærer på ulevelige, psykiske traumer eller vonde opplevelser av noen art. Nei, det som hele tiden gjentas, er at fyren kort og godt er lei av å leve.

Han ønsker fokus på eutanasi?

Så vil han selv - og mange med ham – sikkert hevde at han gjør dette for å rette fokus på stridsspørsmålet, eutanasi. Han ønsker angivelig å vise at fordi aktiv dødshjelp ennå ikke er lovlig i Australia, må personer som ham, som ønsker hjelp til å avslutte livet, reise helt til Sveits for å få det gjort.

Dårlig ambassadør

Problemet er bare at en person som Goodall er en særdeles dårlig ambassadør for denne saken. Mener jeg. Han påberoper seg et behov for assistert dødshjelp, bare fordi han er lei av livet. Fordi han ikke ser noen grunn til å leve lenger.

Han har, så vidt jeg vet, ingen nevrologisk sykdom som gradvis lammer ham, eller gir ham uhåndterbare rykninger. Han har ingen kreftsykdom med smertefulle metastaser. Han har ingen infeksjonssykdom som langsomt bryter ham ned. I tillegg har han nådd en alder som svært mange mennesker på denne jorden vil misunne ham.

Andre skjebner

I stedet for å sutre over hvor urettferdig han synes livet er, fordi det bare fortsetter, burde han sende en tanke eller to til alle som kjemper hver eneste dag, enten det er mot uhelbredelig sykdom, eller det er mot sult eller nød, for å leve videre. Mennesker som ville gjort hva som helst for å kunne fått muligheten til å leve i ytterligere noen måneder eller år.

En patetisk opptreden

Jeg lurer på hvordan det er for disse menneskene å lese om den gamle mannen som så skamløst regisserer avslutningen på sitt liv, som om det skulle vært en sensasjonell happening. Jeg lurer på hva de tenker når de hører oldingen klage over at han lever, mens han med narsissistisk patos fremstiller seg selv som nok et offer i kampen for aktiv dødshjelp.

Jeg tror ikke han høster altfor mye sympati.